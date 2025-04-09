Сотня миллиардеров потратила рекордные $2,6 млрд на выборы 2024 года в США — отчет ATF Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Сотня миллиардеров потратила рекордные $2,6 млрд на выборы 2024 года в США — отчет ATF

Миллиардеры США потратили рекордные суммы на выборах 2024 года, что подтверждает новый отчет организации Americans for Tax Fairness. Состоятельные лица Соединенных Штатов показали свое влияние на американскую политику, потратив рекордные $2,6 миллиарда.

Лишь 100 самых состоятельных семей «инвестировали» каждый шестой доллар, потраченный на политические кампании избирательного цикла, который вернул Дональда Трампа в Белый дом и обеспечил республиканцам большинство в Палате представителей и Сенате.

Расходы более чем вдвое превысили показатели на выборах 2020 года и почти в 160 раз — чем до решения Верховного суда США по делу Citizens United в 2010 году, отменившему ограничение на политические взносы.

Хотя до сих пор существуют ограничения на прямые взносы политических кандидатов, комитетов и партий, создание так называемых Super PAC позволило собирать неограниченные суммы денег.

За 14 лет после решения Citizens United миллиардеры «инвестировали» в политические кампании в 160 раз больше.

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Подавляющее большинство этих средств пошли на поддержку кандидатов от Республиканской партии. Так, 70% взносов ($1,84 миллиарда) было направлено на поддержку республиканцев, 23% ($594 миллиона) — демократам, а остальные 7% — на поддержку независимых кандидатов, в том числе Роберта Кеннеди-младшего, которому было передано $41,8 миллиона.

Крупнейшим политическим донором стал Илон Маск, потративший более $278 миллионов на поддержку республиканцев, преимущественно на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа. Его взносы составляют почти 2% всех расходов на выборы. В отчете отметили, что взносы Маска на предвыборную кампанию 2024 в четыре раза превышали сумму, которую он уплатил в виде ежегодного налога на прибыль в период с 2013 по 2018 год.

Более 80% от общей суммы ($2,14 миллиарда) передали через структуры Super PAC, что обеспечивает миллиардерам почти бесконтрольное влияние на политику США, отметили в отчете.

К Маску присоединились несколько руководителей из Кремниевой долины, которые совместно потратили более $194 миллионов на кампании, согласно анализу The Guardian, и некоторые из них получили должности в новой администрации.

Так, Линда МакМахон, бывший промоутер реслинга, ныне являющаяся министром образования, совместно с мужем пожертвовала $25 миллионов. Министр торговли Говард Лутник внес вклад в размере более $21 миллиона в поддержку республиканцев.

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Хотя внимание было сосредоточено на расходах на президентских выборах, значительные суммы также были направлены на выборы более низких уровней, чтобы обеспечить контроль республиканцев над правительством. Расходы миллиардеров на три ключевые гонки в Сенате — Монтана, Пенсильвании и Огайо — составляли до половины всех расходов в каждой из этих гонок, добавляют в отчете ATF.

Эксперты предупреждают, что большое богатство влияет на политические решения и создает олигархическую структуру, где выборы и политика становятся доступными только самым богатым. Возрастающая роль миллиардеров в избирательном процессе ставит под угрозу демократические принципы США.

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