Доллар показал максимальный рост за два года накануне выборов в США, — Reuters — Finance.ua
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Доллар показал максимальный рост за два года накануне выборов в США, — Reuters

Валюта
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Доллар показал максимальный рост за два года накануне выборов в США, — Reuters
Доллар показал максимальный рост за два года накануне выборов в США, — Reuters
В октябре доллар показал лучший результат более чем за два года. Этому способствовало снижение ожиданий инвесторов по поводу агрессивных действий Федеральной резервной системы.
Издание Reuters пишет, что, по мнению аналитиков, уровень безработицы в США, который может составить 4,1%, даст более точное представление об общем состоянии рынка труда.
«Пока он остается ниже 4,3%, ставка ФРС не должна сильно измениться после снижения на 25 базисных пунктов на следующей неделе и, вероятно, еще на 25 б.п. в декабре», — сказал Шон Келлоу, старший валютный аналитик InTouch Capital Markets.
ФРС объявит о своем решении спустя два дня после президентских выборов в США.
Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты по отношению к шести другим, вырос на 0,2% до 104,09. В прошлом месяце он вырос на 3,1%, что является максимальным показателем с сентября 2022 года.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и вице-президент от Демократической партии Камала Гаррис по-прежнему идут бок о бок в нескольких опросах, но некоторые инвесторы заключают сделки, ставя на победу Трампа, что приводит к росту курса доллара и доходности казначейских облигаций США.
Обещания Трампа сократить налоги, ослабить финансовое регулирование и повысить тарифы рассматриваются как инфляционные и могут замедлить ФРС на пути смягчения политики.
По материалам:
УНІАН
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