Заменитель Twitter от Цукерберга привлек миллионы пользователей после выборов в США — Finance.ua

Заменитель Twitter от Цукерберга привлек миллионы пользователей после выборов в США Сегодня 03:26 — Фондовый рынок

Заменитель Twitter от Цукерберга привлек миллионы пользователей после выборов в США

На фоне президентской гонки в США и оттока пользователей из X соцсеть Threads зафиксировала более 35 миллионов новых регистраций.

За последний месяц не только Bluesky рос безумными темпами. За первые две недели ноября Threads от Meta привлек до 15 миллионов новых пользователей, сообщал руководитель Instagram Адам Моссери. С тех пор соцсеть зафиксировала еще 20 миллионов новых регистраций, пишет Axios

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Спикер Meta Алек Букер в комментарии The Verge подтвердил, что уже три месяца соцсеть фиксирует более миллиона регистраций в день.

Другой конкурент X (Twitter), Bluesky, в начале этого месяца увеличил количество пользователей платформы до 15 миллионов. Согласно последним данным, платформа уже имеет более 22 миллионов пользователей. Хотя у европейских регуляторов еще нет оснований выдвигать платформе претензии, за ней уже внимательно следят.

НВ По материалам:

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