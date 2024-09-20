Meta расширяет функционал Threads — Finance.ua

Meta расширяет функционал Threads 20.09.2024, 01:19 — Технологии&Авто

Meta расширяет функционал Threads

Meta продолжает совершенствовать свои платформы, и теперь пользователи Threads получили новую возможность — добавлять до 20 изображений в карусели в одном сообщении.

Об этом сообщает The Verge.

Это обновление появилось вслед за аналогичной функцией в Instagram, анонсированной в начале августа. Ранее количество изображений в каруселях Threads было ограничено, но теперь авторы контента получили большее пространство для выражения своих идей через фотографии.

Читайте также Meta рассчитывает, что Threads станет приложением для миллиарда людей

Карусели с изображениями Threads стали одной из популярных функций, хотя приложение еще не имеет переключателя для отключения автоматического воспроизведения видео, что является ожидаемым изменением для многих пользователей. Однако возможность добавлять до 20 изображений в одном посте делает Threads еще более удобным для создания мультимедийного контента.

Обновление Threads является частью общей стратегии Meta по улучшению пользовательского опыта и расширению возможностей своих платформ.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.