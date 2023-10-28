Meta рассчитывает, что Threads станет приложением для миллиарда людей — Finance.ua
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Meta рассчитывает, что Threads станет приложением для миллиарда людей

Технологии&Авто
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Meta рассчитывает, что Threads станет приложением для миллиарда людей
Meta рассчитывает, что Threads станет приложением для миллиарда людей
Известность платформы Threads постепенно растет. Сейчас у сервиса чуть менее 100 млн активных пользователей в месяц. Такую цифру озвучил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.
Об этом пишет 9to5Mac.
Этот показатель поражает, в том числе и потому, что Threads до сих пор недоступен миллионам людей, живущих в Европейском Союзе. Впрочем, в Meta рассчитывают превратить его в «приложение для публичных разговоров для миллиарда людей», которое будет «более положительным», чем некоторые конкуренты. Марк Цукерберг говорит, что Threads находится на пути достижения этой цели.
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«Я думаю, что если мы продолжим работать над этим еще несколько лет, то думаю, у нас есть все шансы достичь нашего видения», — сказал гендиректор Meta.
Упоминание о позитивности, о котором говорят в Meta, очевидно, касается платформы X, которую критикуют за токсичность и избыточное количество дезинформации.

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По материалам:
mezha.media
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