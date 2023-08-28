Threads теперь имеет веб-версию — Finance.ua

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Threads теперь имеет веб-версию

Технологии&Авто
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Threads теперь имеет веб-версию
Threads теперь имеет веб-версию
Компания Meta постепенно открывает доступ к веб-версии своего нового продукта — Threads.
Как пишет издание TechCrunch, постепенно доступ получат все пользователи.
Набор функций веб-версии Threads ограниченный. Можно писать посты, просматривать ленту, а также взаимодействовать с контентом.
При этом изменять свой профиль или отправлять DM — пока нельзя, эта функциональность остается для мобильного приложения Threads. Также через веб-версию нельзя искать контент, только пользователей.
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TechCrunch указывает, что подобный шаг вполне очевиден для команды Threads: с первого дня запуска продукта создание веб-версии было номер один запросом от пользователей. Пришлось ждать больше месяца.
Все обновление Meta делает с целью удержать пользователей, которые регистрируются на новой платформе, но не задерживаются там. Подавляющее большинство пользователей уходит из Threads довольно быстро, а также генерирует совсем мало контента.
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Согласно имеющейся информации, 82% зарегистрировавшихся пользователей покинули платформу, не став активными ее участниками. Активные ежедневные пользователи — около 8 млн, в то время как в начале таких было 44 млн.
Общее число инсталляций приложения перевалило за 200 млн.
По материалам:
Ain.Ua
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