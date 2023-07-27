У Threads наконец-то появилась лента Following — Finance.ua

У Threads наконец-то появилась лента Following
Новая социальная сеть Meta Threads вновь получила полезную функцию, которая потенциально сделает ее гораздо более привлекательной для нынешних и новых пользователей. Это хронологическая лента Following.
Об этом заявил гендиректор Meta Марк Цукерберг. «Threads начинает внедрять опцию хронологической ленты только тех людей, за которыми вы следите, а также добавляет переводы», — отметил он. Это означает, что у пользователей, наконец, появится лента, которая будет показывать сообщения от людей, на которых вы подписаны, а не лента с постами от случайных проверенных пользователей.
Чтобы увидеть новую вкладку, необходимо установить Threads на телефоне или обновить его до последней версии, которая является версией 293 в Google Play или App Store. После обновления проверьте приложение и увидите вкладки For You и Following. Нажмите на вторую — и теперь вы будете видеть сообщения только от аккаунтов, на которые вы подписаны.
Добавление ленты от аккаунтов, за которыми следит пользователь, — это один из лучших и важнейших шагов, которые Threads мог бы сделать, поскольку пользователи будут почти гарантированно пользоваться приложением и оставаться в нем дольше, если будут иметь возможность видеть посты людей, на которых они подписаны и которые им небезразличны.
Не говоря уже о том, что чем ближе он приближается к Twitter по функциональности, тем больше шансов у него по-настоящему конкурировать с ним. Со своей стороны Twitter даже немного помогает Threads своими непонятными обновлениями. Последнее из них — это ограничение количества приватных сообщений, которые может отправить пользователь без Twitter Blue, а также переименование Twitter в просто X.
Хотя лента была одной из самых востребованных функций, которая, наконец, была реализована, есть еще много инструментов, которые нужны Threads. Во-первых, здесь пока нет частных сообщений, что для соцсети не очень хорошо. Пользователи будут искать эту функцию на других сайтах и ограничивать время, проведенное в Threads.
Во-вторых, Threads нуждается в вкладке «Тренды», поскольку она позволяет пользователям быть в курсе последних новостей, мировых событий, социальных вопросов и популярных дискуссий. И хотя эта функция часто вызывает споры на платформе Twitter, она также значительно увеличивает вовлеченность и удержание пользователей на сайте, что очень важно для долгосрочного существования.
Также требуется надлежащий поиск, поскольку сейчас можно искать только другие аккаунты, а не общие темы. И, наконец, новая соцсеть крайне нуждается в десктопном режиме, чтобы повысить уменьшающийся уровень вовлеченности, поскольку стратегия «только для мобильных», которая хорошо сработала для Instagram, похоже, не работает так же хорошо для Threads.
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