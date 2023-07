У Threads наконец-то появилась лента Following — Finance.ua

У Threads наконец-то появилась лента Following Сегодня 04:50 — Технологии&Авто

У Threads наконец-то появилась лента Following

Новая социальная сеть Meta Threads вновь получила полезную функцию, которая потенциально сделает ее гораздо более привлекательной для нынешних и новых пользователей. Это хронологическая лента Following.

Об этом заявил гендиректор Meta Марк Цукерберг. « Threads начинает внедрять опцию хронологической ленты только тех людей, за которыми вы следите, а также добавляет переводы», — отметил он. Это означает, что у пользователей, наконец, появится лента, которая будет показывать сообщения от людей, на которых вы подписаны, а не лента с постами от случайных проверенных пользователей.

Чтобы увидеть новую вкладку, необходимо установить Threads на телефоне или обновить его до последней версии, которая является версией 293 в Google Play или App Store. После обновления проверьте приложение и увидите вкладки For You и Following. Нажмите на вторую — и теперь вы будете видеть сообщения только от аккаунтов, на которые вы подписаны.

Читайте также Приложение Threads начало терять активных пользователей после первоначального бума

Добавление ленты от аккаунтов, за которыми следит пользователь, — это один из лучших и важнейших шагов, которые Threads мог бы сделать, поскольку пользователи будут почти гарантированно пользоваться приложением и оставаться в нем дольше, если будут иметь возможность видеть посты людей, на которых они подписаны и которые им небезразличны.

Не говоря уже о том, что чем ближе он приближается к Twitter по функциональности, тем больше шансов у него по-настоящему конкурировать с ним. Со своей стороны Twitter даже немного помогает Threads своими непонятными обновлениями. Последнее из них — это ограничение количества приватных сообщений, которые может отправить пользователь без Twitter Blue, а также переименование Twitter в просто X.

Хотя лента была одной из самых востребованных функций, которая, наконец, была реализована, есть еще много инструментов, которые нужны Threads. Во-первых, здесь пока нет частных сообщений, что для соцсети не очень хорошо. Пользователи будут искать эту функцию на других сайтах и ​​ограничивать время, проведенное в Threads.

Во-вторых, Threads нуждается в вкладке «Тренды», поскольку она позволяет пользователям быть в курсе последних новостей, мировых событий, социальных вопросов и популярных дискуссий. И хотя эта функция часто вызывает споры на платформе Twitter, она также значительно увеличивает вовлеченность и удержание пользователей на сайте, что очень важно для долгосрочного существования.

Также требуется надлежащий поиск, поскольку сейчас можно искать только другие аккаунты, а не общие темы. И, наконец, новая соцсеть крайне нуждается в десктопном режиме, чтобы повысить уменьшающийся уровень вовлеченности, поскольку стратегия «только для мобильных», которая хорошо сработала для Instagram, похоже, не работает так же хорошо для Threads.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.