Mitsubishi выпустила на рынок недорогой кроссовер-гибрид (фото) — Finance.ua

Mitsubishi выпустила на рынок недорогой кроссовер-гибрид (фото) 25.06.2025, 00:27 — Технологии&Авто

Mitsubishi выпустила на рынок недорогой кроссовер-гибрид (фото)

Новый Mitsubishi ASX HEV поступает в продажу на европейском рынке по цене от 31 990 евро.

Об этом сообщается на сайте L’Argus.

Как известно, кроссовер Mitsubishi ASX второго поколения не является самостоятельной моделью — это несколько видоизмененный собрат Renault Captur. Поскольку недавно французский кроссовер недавно получил новую гибридную установку, теперь она появилась и под капотом ASX.

Гибрид Mitsubishi ASX оснащен 1,8-литровой бензиновой четвёркой и электромотором. Суммарная отдача составляет 160 л.с. и 265 Н∙м.

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Кроссовер Mitsubishi ASX HEV способен разогнаться до 100 км/ч за 9 с и развить 180 км/ч. Средний расход топлива составляет 4,5 л на 100 км. Также батарея на 1,4 кВт∙ч позволяет проехать несколько километров на электротяге. Уровень выбросов СО2 снизился до 100 г/км.

Новый Mitsubishi ASX HEV несколько дороже гибрида Renault Captur, однако и богаче оснащен. Базовая комплектация включает безключевой доступ, цифровую приборную панель 10,4-дюймовый тачскрин, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру, набор систем безопасности.

Топовая версия за 38690 евро добавляет панорамную крышу, подогрев сидений и руля, беспроводную зарядку смартфонов и акустику Harman Kardon с 9 динамиками.

Фокус По материалам:

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