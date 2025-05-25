Mitsubishi Eclipse Cross станет электрическим — Finance.ua

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Mitsubishi Eclipse Cross станет электрическим

Технологии&Авто
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Mitsubishi Eclipse Cross станет электрическим
Mitsubishi Eclipse Cross станет электрическим
Mitsubishi работает над вторым поколением Eclipse Cross как полностью электрическим автомобилем и своим первым электромобилем в Европе с момента запуска i-MiEV в 2010 году. Однако новая модель не будет настоящей Mitsubishi, ведь следующий Eclipse Cross будет версией Scenic E-Tech с эмблемой японского автопроизводителя.
Об этом пишет Motor1.
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Это уже не первая модель, которая будет полностью заимствована у Renault, ведь Colt — это переименованный Clio, ASX базируется на Captur, а будущий Grandis, по сути, будет Symbioz.
Mitsubishi полностью зависит от французского автопроизводителя в сохранении присутствия в Европе, где единственными собственными моделями Mitsubishi останутся Space Star и Outlander.
Новый электрический Eclipse Cross, как ожидается, дебютирует в сентябре и поступит в продажу в Европе в четвертом квартале этого года. Первоначально покупатели смогут получить только флагманскую версию, но в 2026 году дебютирует базовый вариант с меньшей батареей.
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В то же время, дебют гибридного Grandis запланирован на июль. На других рынках компания Mitsubishi представит свою версию нового электрического кроссовера Nissan Leaf, работу над которым начнут в следующем году.
По материалам:
Телеканал 24
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