Mitsubishi представила обновленный Outlander: цена — Finance.ua

Mitsubishi представила обновленный Outlander: цена Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

Mitsubishi представила обновленный Outlander: цена

Японская компания Mitsubishi анонсировала цены на рестайлинговый кроссовер Outlander. Новинка получила ряд незначительных изменений во внешности, расширен список базовой и опционной оснастки.

Рестайлинговый Mitsubishi Outlander представили в конце прошлого года, а теперь стали известны цены новинки. В США автомобиль предлагают от $29 645, что всего на $1250 дороже предшественника. Но при этом модель получила ряд приятных изменений. Внешне модель отличается переделанным бампером и облицовкой радиатора, новые 18- и 20-дюймовые диски, тонированные задние фонари и обновленная цветовая палитра кузова, в которой появился интересный оттенок Moonstone Gray Metallic.

Но основные изменения ждут покупателей внутри. Главное новшество — инфо-развлекательная система с большим 12,3-дюймовым сенсорным экраном, GPS-навигацией, а также поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Центральная консоль получила новый дизайн с другим расположением подстаканников. Также претерпели изменения кнопки и тумблеры, а подлокотник стал шире. Улучшено качество и увеличен ассортимент отделочных материалов, на палитре которых появилась семи-анилиновая кожа Brick Brown и светло-серая синтетическая кожа с псевдо-замшевыми вставками. Меломаны оценят новые варианты аудиосистемы Yamaha 8 или 12 динамиками. В качестве опции впервые предлагается функция вентиляции передних кресел.

Под капотом Outlander располагается 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель, мощность — 135 кВт/184 л.с. и 245 Нм — крутящий момент. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор. Привод может быть как моно-, так и полноприводным.

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