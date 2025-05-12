Новый автомобиль Mitsubishi готовится под ребрендинг — Finance.ua

Новый автомобиль Mitsubishi готовится под ребрендинг 12.05.2025, 01:49 — Фондовый рынок

Новый автомобиль Mitsubishi готовится под ребрендинг

Японский бренд Mitsubishi продолжает готовить новые модели, но они будут снова производиться другими автопроизводителями.

Уже не первый раз Mitsubishi сильно полагается на партнеров, чтобы ускорить разработку новых моделей и как можно скорее доставить их дилерам. В Европе три модели Renault имеют эмблему Mitsubishi: Colt (Clio), ASX (Captur) и будущий возрожденный Grandis (Symbioz). Также для США на следующий год готовится электрический кроссовер на базе нового Nissan Leaf.

Однако Mitsubishi также работает вне своего альянса с Renault и Nissan, чтобы ускорить запуск нового электромобиля.

Тайваньская компания Foxtron, основанная всего пять лет назад в виде совместного предприятия (производителя iPhone) Foxconn и Yulon (крупнейшего автопроизводителя Тайваня) разработала новый автомобиль.

Новая модель, разработанная Foxtron, будет собрана на Тайване компанией Yulon для выхода на рынок во второй половине следующего года. Это не будет глобальный электромобиль, поскольку новичок будет ограничен Австралией и Новой Зеландией. Его имя пока не разглашается, но издание Automotive News цитирует руководителя Foxconn Джуна Секи, сказавшего, что он базируется на Model B.

Электрический кроссовер был разработан известным итальянским дизайнерским бюро Pininfarina. Изначально представленный как прототип в октябре 2022 года, Model B имеет длину 4,3 метра и широкую колесную базу 2,8 метра. Его ширина составляет 1,86 метра, а высота — 1,53 метра, что делает его чуть больше Volkswagen ID.3.

Foxtron утверждает о максимальном запасе хода более 500 километров от аккумуляторной батареи емкостью 60 кВтч, хотя это базируется на оптимистическом тестовом цикле CLTC в Китае.

Среди других известных деталей — запланированная полноприводная установка с двумя двигателями, способная разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды. Также появится более скромный вариант с одним двигателем и задним приводом, который будет разгоняться за 6,6 секунды.

Mitsubishi даже намекает на дополнительные модели, взятые у других автопроизводителей, представляя собственные версии других Renault в Европе и Nissan в Северной Америке. Эти сотрудничества сосредоточены на электрифицированных автомобилях и могут расшириться по всему миру.

motorcar По материалам:

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