Google запустил персонализированные подсказки в AI Mode — Finance.ua
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Google запустил персонализированные подсказки в AI Mode

Технологии&Авто
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Google запустил персонализированные подсказки в AI Mode
Google запустил персонализированные подсказки в AI Mode
Google обновил режим AI Mode в мобильном приложении: теперь система показывает индивидуальные подсказки к искусственному интеллекту, сгенерированные на основе предварительных поисковых запросов пользователя.
Об этом сообщает издание 9to5Google.
Нововведение уже доступно в бета-версии Google App 16.24 для Android и iOS. Ранее все пользователи видели одинаковые примеры взаимодействия с AI Mode. Теперь подсказки обновляются динамически — когда пользователь открывает раздел «Meet AI Mode» в приложении, через виджет поиска или ярлык Pixel Launcher.
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Обновление стало частью более широкой трансформации поиска Google, анонсированной на конференции Google I/O 2025. Компания постепенно переходит от классического поиска к генеративному интерфейсу, который формирует обобщенный ответ в одном блоке.
AI Mode уже поддерживает расширенные функции: создание сравнительных таблиц, генерацию идей, итоги из нескольких источников и инструменты анализа. Также тестируются голосовые поиски, финансовые графики и встроенный ИИ-помощник в меню Android.
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Google ожидает, что персонализированные подсказки сделают интерфейс более удобным и быстрее адаптируют пользователей к новой модели поиска. Когда функция станет доступной за пределами США — пока не сообщается.
AI Mode — это режим в приложении Google, позволяющий взаимодействовать с искусственным интеллектом направления. Вместо классической выдачи поиска он генерирует обобщенные ответы, итоги, сравнения и советы на основе запросов.
По материалам:
Українські Новини
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