Зарядка электромобилей в Германии дороже, чем заправка бензином — Finance.ua
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Зарядка электромобилей в Германии дороже, чем заправка бензином

Технологии&Авто
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Зарядка электромобилей в Германии дороже, чем заправка бензином
Зарядка электромобилей в Германии дороже, чем заправка бензином
В Германии цена зарядки электрокара превышает цену на бензин. Это может подвергнуть угрозе экологический транспортный переход.
Об этом сообщает enkorr.
Поставщик электроэнергии Lichtblick сообщил, что средняя стоимость зарядки электрокара на 100 км пробега составляет 10,45 евро на обычных станциях и 12,06 евро на скоростных. Для такого же расстояния требуется примерно шесть литров бензина, который стоит около 10 евро.
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Издание отмечает, что проблема с тарифами существует из-за низкой конкуренции. Большинство зарядных станций принадлежат местным энергетическим компаниям, связанным с сетевыми операторами.
Журналисты пишут, что в Германии — избыточная зеленая инфраструктура. В стране 154 000 точек подзарядки общей мощностью 5,5 гигаватт. Однако обычная станция, по статистике, обслуживает менее одного автомобиля в день.
По материалам:
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