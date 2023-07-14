Приложение Threads начало терять активных пользователей после первоначального бума — Finance.ua

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Приложение Threads начало терять активных пользователей после первоначального бума

Фондовый рынок
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Приложение Threads начало терять активных пользователей после первоначального бума
Приложение Threads начало терять активных пользователей после первоначального бума
В новом приложении микроблогов Threads от компании Meta сократилось количество активных пользователей, а также уменьшилось время, которое они проводят в приложении.
Об этом пишет СNBC со ссылкой на данные SensorTower и SimilarWeb.
На прошлой неделе новая платформа социальных сетей сообщила о рекордных 100 млн регистраций всего за пять дней, но, согласно данным аналитиков, в сервисе наблюдается снижение этого показателя и падение привлечения.
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Данные компании Sensor Tower, занимающейся маркетинговыми исследованиями, свидетельствуют о значительном спаде активности пользователей с момента запуска Threads: во вторник и среду количество ежедневных активных пользователей платформы снизилось примерно на 20% по сравнению с субботой, а расходуемое пользователем время сократилось на 50% - от 20 минут до 10 минут.
Компания Similarweb, занимающаяся цифровыми данными и аналитикой, показала аналогичные тенденции. Число активных пользователей Threads сократилось более чем на 25% в период между пиком 7 июля и понедельником для пользователей Threads на телефонах Android по всему миру.
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Информация от фирмы также свидетельствует о том, что время использования приложения сократилось более чем наполовину, при этом среднее количество времени, которое пользователи США тратят на приложение, упало примерно с 20 минут 6 июля до 8 минут 10 июля.
«В выходные мы заметили, что вовлеченность снизилась, а в понедельник, по нашим оценкам, у Threads было 36,6 млн активных пользователей на Android», — сказал Дэвид Карр, старший менеджер по аналитике в Similarweb.
По материалам:
Forbes.ua
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