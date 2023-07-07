Threads побил рекорд ChatGPT и стал приложением, которое быстрее всего охватило 1 миллион пользователей — Finance.ua

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Threads побил рекорд ChatGPT и стал приложением, которое быстрее всего охватило 1 миллион пользователей

Фондовый рынок
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Threads побил рекорд ChatGPT и стал приложением, которое быстрее всего охватило 1 миллион пользователей
Threads побил рекорд ChatGPT и стал приложением, которое быстрее всего охватило 1 миллион пользователей
Новая социальная сеть Threads от компании Meta всего за несколько часов охватила один миллион активных пользователей, обогнав чат-бот с искусственным интеллектом от компании OpenAI.
Об этом сообщает Yahoo news.
По словам Марка Цукерберга, генерального директора Meta, «убийца Twitter» — приложение Threads зарегистрировало 10 миллионов активных пользователей только за первые семь часов после запуска. Фактически уже через два часа после запуска программы Цукерберг сообщил, что ее загрузили два миллиона раз.
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Таким образом, Threads побил рекорд ChatGPT, чат-бота с искусственным интеллектом (ШИ) от OpenAI, который приобрел миллион активных пользователей в течение пяти дней после запуска в ноябре 2022 года.
А менее чем за 24 часа с момента запуска в магазинах приложений Apple и Android в 100 странах мира приложение Threads, являющееся расширением Instagram, загрузили 30 миллионов раз.
Объявляя Threads «неожиданным хитом», издание NYT ссылается на данные аналитической компании Similarweb, утверждающей, что Threads намерена побить рекорд ChatGPT в 100 миллионов активных пользователей, которого последний достиг всего за два месяца.
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Преимущество Threads заключается в том, что он является «четким ответвлением Instagram», активная аудитория которого насчитывает более двух миллиардов пользователей. Это, по мнению AFP, избавило новую платформу от проблемы привлечения пользователей с самого начала.
«Это лучшее начало, на которое мы могли надеяться! — написал Цукерберг в Threads. А потом добавил: — Ощущение, что это начало чего-то особенного».

Что известно о Threads?

Новое приложение представили как вспомогательный продукт Instagram, что дало ему встроенную аудиторию из более чем двух миллиардов пользователей и избавило новую платформу от проблемы начинать с нуля.
Руководитель Instagram Адам Моссери сказал пользователям, что Threads предназначен для создания «открытой и дружественной платформы для разговоров».
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Некоторые специалисты считают, что Threads может стать конкурентом для Twitter и переманить его пользователей, недовольных последними изменениями в этой социальной сети.
Приложение Threads теперь доступно для загрузки более чем в 100 странах, включая Великобританию. В то же время в странах ЕС его пока невозможно загрузить из-за определенных нормативных проблем.

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