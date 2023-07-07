Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за новой соцсети Threads — Finance.ua

Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за новой соцсети Threads Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за новой соцсети Threads

Twitter пригрозила подать в суд на Meta Platforms из-за ее новой платформы Threads в письме, направленном генеральному директору материнской компании Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спиро.

Об этом пишет Reuters.

Meta, запустившая Threads в среду и где уже более 30 миллионов регистраций, пытается конкурировать с Twitter Илона Маска, привлекая миллиарды пользователей Instagram.

В своем письме Спиро обвинил Meta в том, что она наняла бывших сотрудников Twitter, «имевших и продолжающих иметь доступ к коммерческим тайнам Twitter и другой крайне конфиденциальной информации», как первым сообщил вебсайт News Semafor.

«Twitter намерен строго соблюдать свои права интеллектуальной собственности и требует от Meta принять немедленные меры, чтобы прекратить использование каких-либо коммерческих секретов Twitter или другой конфиденциальной информации», — написал Спиро в письме.

Источник Reuters, знающий о письме, подтвердил его содержание в четверг.

«Никто в команде инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter», — сказал спикер Meta Энди Стоун в сообщении Threads.

Бывший старший сотрудник Twitter сказал Reuters, что им неизвестно ни о бывших сотрудниках, работавших над Threads, ни о ком-либо из старшего персонала, кто вообще перешел в Meta.

Тем временем владелец Twitter Маск сказал: «Конкуренция — это хорошо, мошенничество — нет», в ответ на твит со ссылкой на эту новость.

После приобретения Маском социальной медиаплатформы в октябре прошлого года Twitter получил конкуренцию среди прочих Mastodon и Bluesky. Однако пользовательский интерфейс Threads напоминает платформу микроблогов. Однако Threads не поддерживает поиск по ключевым словам или прямым сообщениям.

Эксперты по праву интеллектуальной собственности, включая профессора права Стэнфордского университета Марка Лемли, заявили, что для выдвижения иска против Meta по поводу кражи коммерческой тайны Twitter понадобится гораздо больше деталей, чем-то, что содержится в письме.

УНН По материалам:

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