«Убийца» Twitter: Meta запускает приложение Threads — Finance.ua

«Убийца» Twitter: Meta запускает приложение Threads Сегодня 17:30 — Технологии&Авто

«Убийца» Twitter: Meta запускает приложение Threads

Соучредитель Meta Марк Цукерберг нанес еще один удар по Илону Маску, усилив соперничество между технологическими миллиардерами, запустив долгожданное приложение для обмена мнениями Threads. Threads позволит пользователям следить за учетными записями, на которые они уже подписаны в Instagram.

Об этом пишет Reuters

«Добро пожаловать в Threads», — написал Цукерберг в своей первой публикации. По его словам, за первые четыре часа приложение зарегистрировало 5 миллионов пользователей.

Согласно сообщению Meta, подобно Twitter, приложение содержит короткие текстовые сообщения, которые пользователи могут лайкать, повторно публиковать и отвечать на них, хотя оно не содержит никаких возможностей прямого сообщения. Сообщения могут содержать до 500 символов и содержать ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут.

Приложение доступно в более чем 100 странах как в Apple App Store, так и в Google Play Store, говорится в сообщении.

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Аналитики утверждают, что связи Threads с Instagram могут дать ему доступ к встроенной пользовательской базе и рекламе. Это выкачает рекламные доллары из Twitter в то время, когда его финансовое положение и так не лучшее. Threads уже прозвали убийцей Twitter.

Хотя Threads был запущен как отдельная программа, пользователи могут входить, используя свои учетные данные в Instagram, и подписываться на те же учетные записи, что потенциально делает его легким дополнением к существующим привычкам для более 2 миллиардов активных пользователей Instagram ежемесячно.

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«Инвесторы в восторге от перспективы того, что у Meta действительно есть „убийца Twitter“, — сказал Данни Хьюсон, руководитель отдела финансового анализа инвестиционной компании AJ Bell.»

Появление Threads произошло после того, как Цукерберг и Маск месяцами соревновались и противостояли друг другу и даже угрожали сразиться друг с другом в Лас-Вегасе в реальном поединке.

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