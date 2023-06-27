Meta запустила подписку на виртуальную реальность: сколько стоит доступ к играм — Finance.ua
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Meta запустила подписку на виртуальную реальность: сколько стоит доступ к играм

Технологии&Авто
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Meta запустила подписку на виртуальную реальность: сколько стоит доступ к играм
Meta запустила подписку на виртуальную реальность: сколько стоит доступ к играм
Компания Meta запустила новую услугу подписки на виртуальную реальность, которая предоставит пользователям доступ к лучшим играм на платформе.
Об этом сообщил глава Meta Марк Цукерберг в своем канале в Instagram.
По его словам, подписчики Meta Quest+ смогут воспользоваться двумя играми в месяц за 7,99 долларов. Годовая подписка обойдется в 59,99 долларов. Услуга уже доступна для гарнитур Meta Quest 2 и Quest Pro.
В Meta отметили, что если оформить подписку до 31 июля, то первый месяц обойдется в один доллар.
Как пишет Bloomberg, подписка на виртуальную реальность — это последний способ, которым Meta пытается заработать на своих VR-гарнитурах после неутешительных продаж. В марте компания снизила цены на эти гаджеты на 33%. А в июне Meta во второй раз снизила ценник на гарнитуру Quest 2: это произошло после того, как фирма анонсировала выпуск Quest 3, который состоится в сентябре.
Meta до сих пор терпит убытки из-за своих амбиций по виртуальной реальности. В прошлом году компания потеряла 13,7 млрд долларов в своем подразделении Reality Labs — части Meta, занимающейся VR-технологиями.

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По материалам:
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