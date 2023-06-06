Meta представила новый шлем с виртуальной реальностью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta представила новый шлем с виртуальной реальностью

Технологии&Авто
8
Meta представила новый шлем с виртуальной реальностью
Meta представила новый шлем с виртуальной реальностью
Компания Meta Platforms Inc. американского миллиардера Марка Цукерберга 1 июня представила новый шлем с виртуальной реальностью Quest 3.
Об этом сообщает CNBC.
Цена на Quest 3 будет начинаться с 499 долларов США. Шлем является преемником Meta Quest 2, выпущенного осенью 2020 года с начальной ценой в 299 долларов.
Отмечается, что Quest 3 на 40% тоньше своего предшественника Quest 2. Кроме того, в новом хедсете установлен чип Qualcomm нового поколения.
Он имеет по крайней мере три камеры на передней панели, которые могут улучшить некоторые впечатления, когда пользователь может видеть реальный окружающий мир, надевая гарнитуру и взаимодействуя с приложениями.
«Высокоточный цвет, инновационное машинное обучение и пространственное понимание позволяют вам взаимодействовать с виртуальным содержимым и физическим миром одновременно, создавая безграничные возможности для исследования», — заявили в компании.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.