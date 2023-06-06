Meta представила новый шлем с виртуальной реальностью — Finance.ua

Meta представила новый шлем с виртуальной реальностью 06.06.2023, 02:23 — Технологии&Авто

Meta представила новый шлем с виртуальной реальностью

Компания Meta Platforms Inc. американского миллиардера Марка Цукерберга 1 июня представила новый шлем с виртуальной реальностью Quest 3.

Об этом сообщает CNBC

Цена на Quest 3 будет начинаться с 499 долларов США. Шлем является преемником Meta Quest 2, выпущенного осенью 2020 года с начальной ценой в 299 долларов.

Отмечается, что Quest 3 на 40% тоньше своего предшественника Quest 2. Кроме того, в новом хедсете установлен чип Qualcomm нового поколения.

Он имеет по крайней мере три камеры на передней панели, которые могут улучшить некоторые впечатления, когда пользователь может видеть реальный окружающий мир, надевая гарнитуру и взаимодействуя с приложениями.

«Высокоточный цвет, инновационное машинное обучение и пространственное понимание позволяют вам взаимодействовать с виртуальным содержимым и физическим миром одновременно, создавая безграничные возможности для исследования», — заявили в компании.

Укрінформ По материалам:

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