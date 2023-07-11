Meta через два года будет зарабатывать на Threads $8 млрд — Finance.ua

Meta через два года будет зарабатывать на Threads $8 млрд Сегодня 19:30 — Технологии&Авто

Meta через два года будет зарабатывать на Threads $8 млрд, time.com

Издание Bloomberg со ссылкой на Evercore ISI пишет о будущих потенциальных доходах новой платформы Meta — сервиса Threads.

Согласно предоставленной информации, уже через два года у Threads будет 200 млн активных ежемесячных пользователей — MAU. Цифра в 100 млн пользователей не должна вводить в заблуждение: это все регистрации, пока неизвестно, какая часть будет возвращаться на платформу.

Учитывая такие показатели, Evercore ISI прогнозирует выручку в $8 млрд ежегодно.

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Сам Марк Цукерберг указывал, что пока над монетизацией в сервисе не думают и планируют заняться этим направлением только после того, как на Threads будет 1 млрд пользователей (никто не уточнял, речь идет о регистрации или MAU).

Для Meta дополнительные $8 млрд — около 5% от будущих прогнозируемых доходов компании. Ожидается, что в 2025 году Meta сгенерирует ежегодно минимум $156 млрд выручки.

Что интересно, у Twitter, MAU которого составляет 450 млн пользователей, доходы сильно скромнее. В 2021 году компания показала выручку в $5,1 млрд. После того как компанию приобрел Маск, доходы сократились вдвое.

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