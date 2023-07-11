Meta через два года будет зарабатывать на Threads $8 млрд — Finance.ua
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Meta через два года будет зарабатывать на Threads $8 млрд

Технологии&Авто
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Meta через два года будет зарабатывать на Threads $8 млрд
Meta через два года будет зарабатывать на Threads $8 млрд, time.com
Издание Bloomberg со ссылкой на Evercore ISI пишет о будущих потенциальных доходах новой платформы Meta — сервиса Threads.
Согласно предоставленной информации, уже через два года у Threads будет 200 млн активных ежемесячных пользователей — MAU. Цифра в 100 млн пользователей не должна вводить в заблуждение: это все регистрации, пока неизвестно, какая часть будет возвращаться на платформу.
Учитывая такие показатели, Evercore ISI прогнозирует выручку в $8 млрд ежегодно.
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Сам Марк Цукерберг указывал, что пока над монетизацией в сервисе не думают и планируют заняться этим направлением только после того, как на Threads будет 1 млрд пользователей (никто не уточнял, речь идет о регистрации или MAU).
Для Meta дополнительные $8 млрд — около 5% от будущих прогнозируемых доходов компании. Ожидается, что в 2025 году Meta сгенерирует ежегодно минимум $156 млрд выручки.
Что интересно, у Twitter, MAU которого составляет 450 млн пользователей, доходы сильно скромнее. В 2021 году компания показала выручку в $5,1 млрд. После того как компанию приобрел Маск, доходы сократились вдвое.
По материалам:
Ain.Ua
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