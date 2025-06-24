ТОП-10 авто, которые покупали украинцы в мае 2025 года: какое топливо выбирают (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 авто, которые покупали украинцы в мае 2025 года: какое топливо выбирают (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 авто, которые покупали украинцы в мае 2025 года: какое топливо выбирают (инфографика)

В мае 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 6,7 тысячи новых легковушек. По сравнению с маем 2024 года есть прирост на 14,6%.

По сравнению с прошлым годом — увеличение на 11,2%.

ТОП-3 лидера

Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Skoda.

Топ-10 производителей по итогам мая текущего года:

Какое топливо выбирают

Наибольшая доля у бензиновых версий, 35,8%.

Не слишком отстают от них варианты с гибридными силовыми установками, доля которых составляет 27,2%.

Электромобили с охватом 18,7% рынка обошли дизельные машины, заинтересовавшие 18,3% покупателей.

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