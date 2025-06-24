ТОП-10 авто, которые покупали украинцы в мае 2025 года: какое топливо выбирают (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 авто, которые покупали украинцы в мае 2025 года: какое топливо выбирают (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-10 авто, которые покупали украинцы в мае 2025 года: какое топливо выбирают (инфографика)
ТОП-10 авто, которые покупали украинцы в мае 2025 года: какое топливо выбирают (инфографика)
В мае 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 6,7 тысячи новых легковушек. По сравнению с маем 2024 года есть прирост на 14,6%.
По сравнению с прошлым годом — увеличение на 11,2%.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
ТОП-10 авто, которые покупали украинцы в мае 2025 года: какое топливо выбирают (инфографика)

ТОП-3 лидера

Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Volkswagen и Skoda.
Топ-10 производителей по итогам мая текущего года:
ТОП-10 авто, которые покупали украинцы в мае 2025 года: какое топливо выбирают (инфографика)

Какое топливо выбирают

  • Наибольшая доля у бензиновых версий, 35,8%.
  • Не слишком отстают от них варианты с гибридными силовыми установками, доля которых составляет 27,2%.
  • Электромобили с охватом 18,7% рынка обошли дизельные машины, заинтересовавшие 18,3% покупателей.
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Кредиты в Украине

По материалам:
Finance.ua
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