Состояние Илона Маска увеличилось почти на $11 млрд за два дня его показаний в суде — Finance.ua

Состояние Илона Маска увеличилось почти на $11 млрд за два дня его показаний в суде Сегодня 17:37 — Фондовый рынок

Состояние Илона Маска увеличилось почти на $11 млрд за два дня его показаний в суде

Состояние миллиардера Илона Маска возросло больше всего за два месяца, пока он давал показания в суде Сан-Франциско о своем твите 2018 года относительно Tesla Inc.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска увеличилось примерно на $10,6 млрд — до $145,2 млрд с момента его выступления в пятницу, что стало самым большим двухдневным приростом с ноября. Его собственный капитал восстановился в этом году вместе с большинством из 500 самых богатых людей мира, поскольку рынки приходят в себя после 2022 года.

Маск столкнулся с судебным иском о мошенничестве с ценными бумагами из-за твита в августе 2018 года, в котором он сказал, что «рассматривает возможность вывести Tesla в частную собственность» с ценником в $420 за акцию и что «финансирование обеспечено».

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Инвесторы утверждают, что его заявления были ложью, из-за которой они понесли большие убытки. Маск утверждал, что нет причинно-следственной связи между его твитами и ценой акций. Но акции Tesla выросли на 13,3% в день публикации твита.

Напомним, в декабре ценные бумаги Tesla подешевели на 44%, а через год они обвалились почти на 70% после максимума более $400 в ноябре 2021-го.

Капитал миллиардера начал уменьшаться после непродуманного поглощения соцсети Twitter. Это негативно влияет на самый известный актив Маска и главный источник его богатства — Tesla. Доля Илона Маска в Tesla стоит около $40 млрд, а опционы — еще $28 млрд. Акции компании падают, а наблюдатели ставят под сомнение окутанный легендами статус Маска как гениального предпринимателя.

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В середине декабря Маск продал очередной пакет акций Tesla на сумму почти $3,6 млрд, что стало четвертой распродажей с момента оглашения им о приобретении соцсети Twitter.

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