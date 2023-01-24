Маск анонсировал удорожание подписки в Twitter — Finance.ua

Маск анонсировал удорожание подписки в Twitter
Глава Twitter Илон Маск анонсировал более дорогую подписку для пользователей соцсети. О конкретных цифрах он не сообщил, но тариф покажут уже на этой неделе.
О своих планах миллиардер рассказал в Twitter.
«Также подорожает подписка без рекламы», — коротко анонсировал изменения миллиардер.
Он также ответил на критику от пользователя рекламы. Маск также считает, что она стала слишком большой и навязчивой, из-за чего будут приниматься меры в ближайшее время.
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Общаясь с фанатами, миллиардер подтвердил, что также планирует создать фонд для блоггеров, которые привлекают публику оригинальным контентом на платформе.
Напомним, что сейчас подписка Twitter Blue стоит $8 в месяц. За эти деньги пользователь получает синюю галочку верификации на странице и использование соцсети без рекламы.
Что касается рекламы, то Маск в последнее время ввел много изменений. Среди них — у Twitter появилась политическая реклама.
Илон Маск и Twitter: непростая история 🧐
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