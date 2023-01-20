«Ложь» Маска о Tesla обошлась инвесторам в миллионы. За год акции компании упали на 62% — Finance.ua
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«Ложь» Маска о Tesla обошлась инвесторам в миллионы. За год акции компании упали на 62%

Фондовый рынок
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«Ложь» Маска о Tesla обошлась инвесторам в миллионы. За год акции компании упали на 62%
«Ложь» Маска о Tesla обошлась инвесторам в миллионы. За год акции компании упали на 62%
В США идет суд между Илоном Маском и инвесторами компании Tesla. Как утверждает один из акционеров Tesla, подавших коллективный иск против Илона Маска, он просто солгал, заявив в свое время, что финансирование для приватизации Tesla уже обеспечено.
Об этом пишет Reuters.
Инвестор Tesla Глен Литтлтон требует возмещения ущерба от имени акционеров, торговавших акциями Tesla через несколько дней после того, как Маск опубликовал свой план приватизации компании в августе 2018 года.
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«Ложь Маска привела к тому, что обычные люди потеряли миллионы долларов», — заявил Николас Порритт, главный адвокат инвесторов на предыдущем заседании суда в Сан-Франциско.
Адвокат Маска объяснил, что тот просто использовал неправильные слова, когда он написал в Twitter о своих планах по приватизации компании-автопроизводителя в 2018 году, но при этом он серьезно относился к тому, чтобы сделать компанию приватной, и в конце концов столкнулся с противодействием акционеров.
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Коллектив присяжных из 9 человек решит, завышали ли твиты Маска цену акций Tesla искусственно, а если да, то насколько. В обвиняемых входят нынешние и бывшие директора Tesla.
Суд возобновится в пятницу с участием свидетеля-эксперта, и, возможно, в нем выступит сам Илон Маск.
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На прошлой неделе судья Эдвард Чен отклонил просьбу Маска перенести дело в Техас, при этом миллиардер выразил обеспокоенность, что потенциальные присяжные в Калифорнии будут предвзято относиться к нему.
За прошлый год акции Tesla упали примерно на 62%, пишет cnbc.com.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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