Илон Маск снова раскритиковал центробанк США и предупредил о серьезных последствиях — Finance.ua
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Илон Маск снова раскритиковал центробанк США и предупредил о серьезных последствиях

Фондовый рынок
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Илон Маск снова раскритиковал центробанк США и предупредил о серьезных последствиях
Илон Маск снова раскритиковал центробанк США и предупредил о серьезных последствиях
Американский бизнесмен снова начал публично критиковать Федеральную резервную систему США. Все из-за монетарной политики центрального банка.
Об этом пишет Business Insider.
По мнению Илона Маска, действия Федерального резерва могут привести к серьезным последствиям в будущем. Напомним, что центробанк США проводит одну из самых агрессивных монетарных политиков в мире.

Илон Маска критикует центробанк США, но есть нюанс

В 2022 году Федеральный резерв поднял базовую ставку от почти нуля до 4,5%. Главная цель — укрощение инфляции, которая в июне достигла рекордного значения за более чем 40 лет. Более того, центробанк сигнализирует о сохранении ставки на высоком уровне в 2023 году даже несмотря на опасения относительно рецессии.
«Чем выше ставки, тем мощнее падение», — прокомментировал Маск монетарную политику банка.
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Бизнесмен также сравнил действия Федерального резерва в 2022 и 2009 годах. После глобального кризиса 2008 года американский центральный банк проводил политику ультранизких ставок, что провоцировало стремительный рост стоимости акций на рынке в течение следующего десятилетия. Маск задал риторический вопрос, что было бы, если бы банк начал поднимать ставки.

Влияние Федерального резерва на рынок

Следствием агрессивной монетарной политики Федерального резерва стала масштабная распродажа на фондовом рынке, что является обычным явлением в таких условиях. Одним из лидеров по потерям стал производитель электрокаров Tesla. Обесценение акций компании достигло 64% с начала 2022 года. Для сравнения Индексы S&P 500 и Nasdaq за 2022 год упали на 19% и 32% соответственно
Это повлекло за собой стремительный обвал личного капитала бизнесмена. Во-первых, он утратил статус самого богатого человека в мире, уступив французскому миллиардеру и владельцу конгломерата компаний LMVH Бернару Арно. Во-вторых, значительное уменьшение состояния Маска отметили даже в Книге рекордов Гиннесса.
Илон Маск снова раскритиковал центробанк США и предупредил о серьезных последствиях
Добавим, что это не впервые Илон Маск критикует Федеральный резерв и его действия. В прошлый раз он обвинил центробанк в обесценивании акций производителя электрокаров. По его словам, люди могут получать большие доходы от размещения своих средств на сберегательных счетах и потому менее склонны покупать акции.
По материалам:
Телеканал 24
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