Соседнее с Украиной государство стало лидером по инфляции в ЕС — Finance.ua

Соседнее с Украиной государство стало лидером по инфляции в ЕС Сегодня 16:34 — Мир

Соседнее с Украиной государство стало лидером по инфляции в ЕС

Годовая инфляция в Европейском союзе замедлилась с 8,1% в апреле до 7,1% в мае. Наиболее резко цены выросли в прошлом месяце в соседней с Украиной Венгрии — на 21,9%.

Об этом свидетельствуют опубликованные 16 июня данные статистической службы Евросоюза «Евростат».

Самые низкие годовые показатели инфляции в мае были зарегистрированы в Люксембурге (2%), Бельгии (2,7%), а также в Дании и Испании (по 2,9%).

Самые высокие были зафиксированы в Венгрии (21,9%), Польше и Чехии (по 12,5%), а также в Словакии и Латвии (по 12,3%). Эстония, где в мае инфляция составила 11,2%, заняла шестое место среди государств-членов ЕС.

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Инфляция в еврозоне в мае замедлилась за год до 6,1% по сравнению с 7% ранее. В мае наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли продукты питания, алкоголь и табак (+2,54 процентных пункта), за которыми следуют услуги (+2,15 процентных пункта), неэнергетические промышленные товары (+1,51 процентных пункта) и энергоносители (-0,09 процентных пункта).

Напомним, инфляция в Украине резко замедлилась. С начала года инфляция в стране составила 3,2%, базовая — 3,0%. Рост потребительских цен в Украине в апреле 2023 года замедлился до 0,2% с 1,5% в марте, 0,7% в феврале и 0,8% в январе. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что в апреле-2022 была зафиксирована инфляция 3,1%, так что в годовом измерении по итогам апреля-2023 она снизилась до 17,9% с 21,3% по итогам марта, 24,9% - по итогам февраля и 26,6% - по итогам декабря.

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Базовая инфляция в прошлом месяце также упала до 0,5% с 1,5% в марте, вернувшись на уровень февраля.

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