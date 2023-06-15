Певица Бейонсе спровоцировала рост инфляции в Швеции — Finance.ua
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Певица Бейонсе спровоцировала рост инфляции в Швеции

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Певица Бейонсе спровоцировала рост инфляции в Швеции
Певица Бейонсе спровоцировала рост инфляции в Швеции, www.billboard.com
Американская певица Бейонсе спровоцировала рост инфляции в Швеции, начав со Стокгольма свое мировое турне. Об этом пишет издание Politico.
По данным Статистического управления Швеции, с апреля по май уровень инфляции в стране составил 0,3 процентных пункта. Главный экономист Danske Bank Майкл Гран заверил журналистов, что данное повышение цен было частично связано с возросшим спросом на «широкий набор товаров и услуг, например, посещение отелей и ресторанов» и на «рекреационные услуги», включая билеты на концерты.

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«Начало мирового турне Бейонсе в Швеции, похоже, повлияло на майскую инфляцию. Насколько — неизвестно, но, вероятно, это 0,2 процентных пунктов из 0,3, которые прибавили отели/рестораны. Мы ожидаем, что в июне этот неожиданный рост откатится назад, поскольку цены на отели и билеты вернутся к норме», — сказал Гран.
По словам экономиста, это событие является беспрецедентным и «весьма удивительным». Он отметил, что крупные культурные и спортивные мероприятия действительно могут вызвать кратковременный всплеск цен на местные отели и рестораны, но это редкость, чтобы они влияли на уровень инфляции целого государства.
По материалам:
УНІАН
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