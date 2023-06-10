В НБУ рассказали, как можно защититься от инфляции — Finance.ua

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В НБУ рассказали, как можно защититься от инфляции

Личные финансы
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В НБУ рассказали, как можно защититься от инфляции
В НБУ рассказали, как можно защититься от инфляции
Меры Национального банка Украины привели к тому, что большинство банков предлагают ставки по вкладам в гривне от 3 месяцев на уровне 15−20% годовых. Инфляция ожидается на более низком уровне.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Как отметили в НБУ, с июня 2022 г. регулятор проводит политику, нацеленную на рост привлекательности депозитов в гривне для защиты сбережений граждан от инфляционного обесценения, уменьшения давления на валютный рынок и снижения инфляции. Именно с этой целью и была повышена учетная ставка в июне прошлого года на 15 п.п. — до 25%.
По данным НБУ, в целом отклик банковских ставок на повышение учетной ставки соответствовал оценкам в период до полномасштабного вторжения.
В то же время из-за увеличения ликвидности банковской системы влияние учетной ставки на депозитные ставки банков стало ожидаемо ослабевать. В ответ на это НБУ с начала этого года ввел комплекс мер: повышение нормативов обязательного резервирования и обновление операционного дизайна монетарной политики. Это усилило отклик банковских депозитных ставок на учетную ставку, отметили НБУ.
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«НБУ уже долгое время направляет свою процентную политику и применяет инструменты монетарной политики прежде всего для обеспечения должной привлекательности срочных сбережений в гривне», — сообщили в пресс-службе.
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В результате сегодня большинство банков, включая маркетмейкеры, предлагают по вкладам в национальной валюте от 3-х месяцев 15−20% годовых. Такая доходность позволяет защитить сбережения от инфляционного обесценения. По прогнозу НБУ, в текущем году инфляция замедлится до 15%, а в следующем — ниже 10%, отметили в пресс-службе.
Министерство финансов со своей стороны повысило доходность внутренних гособлигаций. Максимальная ставка по гривневым ОВГЗ в 2023 году достигла почти 20% годовых, тогда как в мае 2022 года она составляла 11,5%, добавили в НБУ.
Как сообщало РБК-Украина, НБУ в 2022 году ввел специальные инструменты: депозит с безналичной покупкой иностранной валюты (по курсу ближе к официальному) и депозит с защитой от изменения официального курса. Это было сделано в целях защиты курсовой устойчивости. В то же время весной 2023 года интерес украинцев к покупке валюты существенно снизился.
Ранее первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ставки по депозитам в банках Украины могут сравниться с уровнем инфляции и даже превысить его. В апреле инфляция замедлилась до 17,9%. В то же время средняя ставка по депозитам в банках составляет 11,3%.
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По материалам:
РБК-Україна
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