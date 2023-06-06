Евробонды Украины — один из лучших вариантов для инвестиций, — мнение эксперта — Finance.ua

Евробонды Украины — один из лучших вариантов для инвестиций, — мнение эксперта Сегодня 21:05 — Личные финансы

Облигации — это лучшая альтернатива депозитам. У них большая доходность и меньше риски, потому что выплата по ним гарантируется государством.

Павел Бойко, из YouTube-канала Gonzoinvest, Facebook-блогер, основатель Gonzo Invest на Об этом рассказализ YouTube-канала Gonzoinvest, Facebook-блогер, основатель Gonzo Invest на Fin Blogger Award

«Евробонды Украины — это внешний долг, который не подчиняется законодательству страны эмитента. Для любого изменения в условиях реструктуризации необходим кворум и поддержка большинства кредиторов. Сегодня номинал одного евробонда 100 тыс. долл., но по причине того, что большинство инвесторов или распродает украинские активы, или не могут по законодательству покупать активы с таким рейтингом, который сложился из-за войны, стоимость обвалилась ниже 20%. Но многие очень переоценивают риски данных бумаг», — рассказал Бойко.

Основные три риска ценных бумаг, как люди видят сегодня:

1. Проигрыш в войне. По мнению Бойко, уже понятно, что наши ВСУ с помощью мощного западного оружия идут к победе.

2. Риск банкротства. Как он отметил, не для того Запад помогает нам, чтобы бросить на произвол судьбы после нашей победы, и чтобы Украина потерпела поражение на финансовом фронте.

3. Реструктуризация и списание части украинского долга. «Рассмотрим исторические примеры, происходившие ранее. В 2015 году положение дел в стране было намного хуже, чем сейчас. Тогда обвалилась банковская система, был коллапс экономики. Тогда же упала большая часть экспорта из Украины. И тогда Яресько (тогдашняя министр экономики — ред.) реструктуризировала наши внешние долги и де-факто люди не потеряли ничего. А некоторые и заработали», — сообщил Бойко.

Справка Finance.ua:

варрант — это производная ценная бумага (дериватив), то есть биржевой контракт. Стандартные варранты широко используются на фондовом рынке. Эти инструменты дают право их владельцу купить акции компании по заранее оговоренной цене в будущем;

Украина в 2014−15 годах оказалась на грани дефолта. Министерство финансов под руководством Натальи Яресько в августе 2015 года договорилось с инвесторами о списании части внешнего долга, который составил $15 млрд при золото-валютных резервах НБУ $12,6 млрд. Одновременно выплаты по другой его части были привязаны к экономическому росту Украины;

в ходе реструктуризации были списаны 20% от суммы долга (около $3,6 млрд) и предоставлена отсрочка погашения выпусков гособлигаций на четыре года — с 2015—2023 по 2019—2027 годы. В качестве компенсации были выпущены дополнительные ценные бумаги — ВВП-варранты (варранты восстановления стоимости — VRI) на $3,2 млрд. Эти бумаги получили часть кредиторов.

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