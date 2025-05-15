Sony прогнозирует убытки в $700 млн из-за таможенной политики Трампа — Finance.ua

Sony прогнозирует убытки в $700 млн из-за таможенной политики Трампа Сегодня 22:47 — Технологии&Авто

Sony прогнозирует убытки в $700 млн из-за таможенной политики Трампа

Sony предупредила, что американские пошлины существенно повлияют на ее финансовые показатели до марта 2026 года. По оценкам аналитиков, ущерб может достичь 100 миллиардов долларов (примерно 700 миллионов долларов).

Об этом сообщает Bloomberg.

В то же время операционная прибыль компании останется почти на уровне прошлого года — ¥1,28 трлн (около $8,2 млрд), что ниже ожиданий экспертов.

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Компания также объявила о программе выкупа собственных акций на сумму до $250 млрд (около $1,6 млрд) и планирует частичное выделение финансового подразделения с его листингом на бирже 29 сентября 2025 года. После этого финансовый бизнес будет считаться непрофильным.

Несмотря на пессимистические прогнозы, акции Sony выросли на 4,5%, поскольку инвесторов привлекла программа выкупа акций, приобретающая популярность среди японских компаний.

В первом квартале 2025 года операционная прибыль Sony составила ¥203,7 млрд (около $1,31 млрд). За год компания продала 18,5 млн консолей PlayStation 5, что меньше, чем 20,8 млн в прошлом году.

Новому генеральному директору Хироки Тотоки придется решать вызовы, связанные с таможенной политикой США — ключевого рынка для PlayStation, большинство из которых производится в Китае.

Напомним, в прошлом месяце Sony повысила цены на PS5 в Европе, Австралии и Новой Зеландии. Однако рост стоимости консоли, которой уже пять лет, может негативно отразиться на ее продаже. Этому способствуют выход Nintendo Switch 2 в июне и перенос релиза GTA VI, который должен стать основным стимулом для перехода пользователей с PS4 на PS5.

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