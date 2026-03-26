Sony отказывается от выпуска уже готовых электрокаров
Электромобили Afeela от Sony и Honda не станут серийными. Компания отказалась от производства практически готовых моделей в последний момент.
Об этом сообщает сайт Motor1, ссылаясь на источники в Honda.
Что об этом известно
Первый электромобиль Sony планировали вывести на рынок к концу 2026 года по цене от $90 тысяч, однако теперь проект Afeela закрывают и его модели выпускать не будут.
Именно Honda выступила партнером Sony в создании электрических Afeela. С этой целью было создано совместное предприятие Sony-Honda Mobility, а производить электромобили Afeela планировали в США.
Впрочем, из-за изменений политики электромобилей при администрации Дональда Трампа спрос на эти модели на американском рынке резко снизился. Это вынудило Honda изменить стратегию и сделать ставку на гибриды, а также отказаться от ряда электрических моделей. Среди них — не только Afeela, но и электромобили Honda 0 и Acura RSX.
Что известно об электромобилях Sony-Honda Afeela
Первый электромобиль Sony и Honda представили в качестве концепта на шоу CES-2020 в Лас-Вегасе — это был седан, а через год презентовали родственный электрокроссовер Afeela 2. К 2026 году показали фактически готовые серийные модели.
- Электромобили Afeela достигают примерно 5 м в длину и отличаются обтекаемым дизайном с аркообразной крышей.
- В их салоне установили руль-штурвал и экран на всю ширину передней панели, а комплектация должна включать автопилот и камеры вместо зеркал.
- Оба автомобиля получили полноприводную 489-сильную установку с батареей на 91 кВт-ч, а их запас хода составляет более 480 км.
Ранее мы сообщили, что из-за политики Трампа японская компания Honda отказалась от запуска сразу трех новых электромобилей, которые планировали производить в США.
Также по теме
Sony отказывается от выпуска уже готовых электрокаров
Starlink выводит Wi-Fi во время полета на новые высоты
OpenAI закрывает ИИ-приложение по генерированию видео Sora
Google Messages радикально меняет способ входа с компьютера
Реально ли заряжать Tesla от солнца
ТОП-5 популярных электромобилей, у которых дальность пробега меньше заявленной