Sony отказывается от выпуска уже готовых электрокаров

Электромобили Afeela от Sony и Honda не станут серийными. Компания отказалась от производства практически готовых моделей в последний момент.

Об этом сообщает сайт Motor1, ссылаясь на источники в Honda.

Что об этом известно

Первый электромобиль Sony планировали вывести на рынок к концу 2026 года по цене от $90 тысяч, однако теперь проект Afeela закрывают и его модели выпускать не будут.

Именно Honda выступила партнером Sony в создании электрических Afeela. С этой целью было создано совместное предприятие Sony-Honda Mobility, а производить электромобили Afeela планировали в США.

Впрочем, из-за изменений политики электромобилей при администрации Дональда Трампа спрос на эти модели на американском рынке резко снизился. Это вынудило Honda изменить стратегию и сделать ставку на гибриды, а также отказаться от ряда электрических моделей. Среди них — не только Afeela, но и электромобили Honda 0 и Acura RSX.

Что известно об электромобилях Sony-Honda Afeela

Первый электромобиль Sony и Honda представили в качестве концепта на шоу CES-2020 в Лас-Вегасе — это был седан, а через год презентовали родственный электрокроссовер Afeela 2. К 2026 году показали фактически готовые серийные модели.

Электромобили Afeela достигают примерно 5 м в длину и отличаются обтекаемым дизайном с аркообразной крышей.

В их салоне установили руль-штурвал и экран на всю ширину передней панели, а комплектация должна включать автопилот и камеры вместо зеркал.

Оба автомобиля получили полноприводную 489-сильную установку с батареей на 91 кВт-ч, а их запас хода составляет более 480 км.

