Sony отказывается от выпуска уже готовых электрокаров

Электромобили Afeela от Sony и Honda не станут серийными. Компания отказалась от производства практически готовых моделей в последний момент.
Об этом сообщает сайт Motor1, ссылаясь на источники в Honda.

Что об этом известно

Первый электромобиль Sony планировали вывести на рынок к концу 2026 года по цене от $90 тысяч, однако теперь проект Afeela закрывают и его модели выпускать не будут.
Именно Honda выступила партнером Sony в создании электрических Afeela. С этой целью было создано совместное предприятие Sony-Honda Mobility, а производить электромобили Afeela планировали в США.
Впрочем, из-за изменений политики электромобилей при администрации Дональда Трампа спрос на эти модели на американском рынке резко снизился. Это вынудило Honda изменить стратегию и сделать ставку на гибриды, а также отказаться от ряда электрических моделей. Среди них — не только Afeela, но и электромобили Honda 0 и Acura RSX.

Что известно об электромобилях Sony-Honda Afeela

Первый электромобиль Sony и Honda представили в качестве концепта на шоу CES-2020 в Лас-Вегасе — это был седан, а через год презентовали родственный электрокроссовер Afeela 2. К 2026 году показали фактически готовые серийные модели.
  • Электромобили Afeela достигают примерно 5 м в длину и отличаются обтекаемым дизайном с аркообразной крышей.
  • В их салоне установили руль-штурвал и экран на всю ширину передней панели, а комплектация должна включать автопилот и камеры вместо зеркал.
  • Оба автомобиля получили полноприводную 489-сильную установку с батареей на 91 кВт-ч, а их запас хода составляет более 480 км.
Ранее мы сообщили, что из-за политики Трампа японская компания Honda отказалась от запуска сразу трех новых электромобилей, которые планировали производить в США.
По материалам:
Фокус
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
