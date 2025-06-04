Соглашение о грузовых перевозках с Украиной предлагают обновить и продлить — Finance.ua

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Соглашение о грузовых перевозках с Украиной предлагают обновить и продлить

Казна и Политика
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Соглашение о грузовых перевозках с Украиной предлагают обновить и продлить
Соглашение о грузовых перевозках с Украиной предлагают обновить и продлить
Комитет по транспорту и туризму Европейского парламента поддержал продление соглашения между ЕС и Украиной о грузовых автоперевозках до конца 2025 года.
Об этом говорится на сайте Европарламента.
Целью документа является облегчение транспортировки товаров в условиях войны. Соглашение было заключено в июне 2022 года как ответ Евросоюза на нарушение транспортной логистики из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Евродепутаты считают его эффективным: оно позволило украинским и европейским перевозчикам осуществлять транзит и работу между территориями без необходимости в отдельных разрешениях.
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В связи с тем, что российская агрессия продолжается и наносит вред украинской транспортной инфраструктуре, комитет Европарламента поддержал продление действия соглашения — 32 голосами «за», при шести «против» и двух воздержавшихся.
Кроме того, депутаты поддержали обновление соглашения для устранения ряда проблем, связанных с его имплементацией. В частности, речь идет о требовании для водителей иметь документы, подтверждающие право на международные перевозки, а также специальную наклейку на лобовом стекле, удостоверяющую, что рейс охвачен соглашением.
Документ также предусматривает защитный механизм — возможность временно приостановить действие соглашения в отдельном регионе, если местный рынок перевозок испытывает серьезные нарушения.
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После одобрения комитетом обновленное соглашение будет вынесено на рассмотрение Европейского парламента на пленарном заседании в июне. Документ уже действует временно с июня 2024 года и должен оставаться в силе до конца 2025 года.
По данным Еврокомиссии, соглашение способствовало поставке в Украину горючего и гуманитарной помощи, а также экспорту украинских товаров, в частности зерна, руды и стали, в ЕС и за его пределы. Объем автоперевозок на экспорт из Украины вырос примерно на две трети, а импорт из ЕС — примерно на 300 тысяч тонн ежемесячно.
По материалам:
suspilne.media
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