Соцсеть X согласилась изменить систему верификации в Европе

0 800 307 555
ру
Технологии&Авто
14
Соцсеть X изменит систему верификации в ЕС после штрафа в 120 млн евро
Соцсеть X согласилась изменить механизм верификации в Европейском Союзе после наложения штрафа в 120 млн евро.
Об этом сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия оценивает предложения компании

«X подала предложения по исправлению ситуации относительно своей синей галочки. Теперь ЕК оценит предложенные меры», — отметил представитель Еврокомиссии Томас Регние, имея в виду систему, идентифицирующую верифицированных пользователей в X.
Регние не детализировал, как X планирует настроить свою услугу под европейских пользователей. X тоже пока не комментировала грядущие перемены.
В декабре Еврокомиссия оштрафовала X согласно Закону о цифровых услугах (DSA), утверждая, что система предоставления синих галочек — значков верификации — платным пользователям вводила в заблуждение. Как считают в ЕК, решение владельца соцсети Илона Маска в 2022 году сделать эту функцию платной вводило пользователей X в заблуждение, поскольку они ошибочно полагали, что все аккаунты с галочкой надежны и проверены.

Другие возможные нарушения X

В прошлом году синяя галочка была одной из причин, приведших к первому в истории штрафу за нарушение DSA. Другие возможные нарушения включали отсутствие прозрачности в рекламе X и отказ предоставить независимым аналитикам доступ к публичным данным платформы.
X предложили до 12 марта подать предложения по решению проблемы с синей галочкой, иначе на компанию будут налагаться периодические штрафы. Компания, которая обжаловала штраф, должна будет либо уплатить его, либо предоставить финансовую гарантию до 16 марта.
Решение ЕС оштрафовать компанию Маска спровоцировало трансатлантический дипломатический спор, последствия которого до сих пор ощущаются в Брюсселе. Члены администрации Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Венс, обвинили ЕС в цензуре и ввели визовые запреты в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и активистов, борющихся с дезинформацией. Уроженец Франции Бретон часто конфликтовал с Маском по поводу соблюдения X требований DSA.
По материалам:
Укрінформ
ЕС
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems