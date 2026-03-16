Соцсеть X согласилась изменить систему верификации в Европе

Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Соцсеть X согласилась изменить механизм верификации в Европейском Союзе после наложения штрафа в 120 млн евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия оценивает предложения компании

«X подала предложения по исправлению ситуации относительно своей синей галочки. Теперь ЕК оценит предложенные меры», — отметил представитель Еврокомиссии Томас Регние, имея в виду систему, идентифицирующую верифицированных пользователей в X.

Регние не детализировал, как X планирует настроить свою услугу под европейских пользователей. X тоже пока не комментировала грядущие перемены.

В декабре Еврокомиссия оштрафовала X согласно Закону о цифровых услугах (DSA), утверждая, что система предоставления синих галочек — значков верификации — платным пользователям вводила в заблуждение. Как считают в ЕК, решение владельца соцсети Илона Маска в 2022 году сделать эту функцию платной вводило пользователей X в заблуждение, поскольку они ошибочно полагали, что все аккаунты с галочкой надежны и проверены.

Другие возможные нарушения X

В прошлом году синяя галочка была одной из причин, приведших к первому в истории штрафу за нарушение DSA. Другие возможные нарушения включали отсутствие прозрачности в рекламе X и отказ предоставить независимым аналитикам доступ к публичным данным платформы.

X предложили до 12 марта подать предложения по решению проблемы с синей галочкой, иначе на компанию будут налагаться периодические штрафы. Компания, которая обжаловала штраф, должна будет либо уплатить его, либо предоставить финансовую гарантию до 16 марта.

Решение ЕС оштрафовать компанию Маска спровоцировало трансатлантический дипломатический спор, последствия которого до сих пор ощущаются в Брюсселе. Члены администрации Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Венс, обвинили ЕС в цензуре и ввели визовые запреты в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и активистов, борющихся с дезинформацией. Уроженец Франции Бретон часто конфликтовал с Маском по поводу соблюдения X требований DSA.

Укрінформ

