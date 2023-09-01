Соцсеть Х получит аудио- и видеозвонки: Маск сообщил детали — Finance.ua
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Соцсеть Х получит аудио- и видеозвонки: Маск сообщил детали

Технологии&Авто
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Соцсеть Х получит аудио- и видеозвонки: Маск сообщил детали
Соцсеть Х получит аудио- и видеозвонки: Маск сообщил детали
Видео- и аудиозвонки через соцсеть X (ранее — Twitter) будут доступны на iOS, Android, Mac и ПК.
Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск.
Как отметил бизнесмен, подобные звонки можно будет совершать без необходимости делиться своим номером телефона.
Маск ожидает, что благодаря новшеству X станет эффективной глобальной адресной книгой.
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Несколько недель назад появление видеозвонков в соцсети анонсировала гендиректор X Линда Яккарино. Тогда она также говорила, что необходимости давать кому-то номер телефона не будет.
Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет «ускорителем» для создания X — «приложения для всего».
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Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat — суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на мероприятия до обмена сообщениями.
В ноябре было объявлено о перезапуске платной подписки в Twitter. Ее пользователям предоставили синюю галочку верификации, возможность публиковать сообщения в объеме до 10 тыс. знаков, загружать несколько часов видео и т. д.
Весной этого года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новой фирмой под названием X Corp.

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По материалам:
Діло
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