Соцсеть Х получит аудио- и видеозвонки: Маск сообщил детали — Finance.ua

Соцсеть Х получит аудио- и видеозвонки: Маск сообщил детали Сегодня 03:23 — Технологии&Авто

Соцсеть Х получит аудио- и видеозвонки: Маск сообщил детали

Видео- и аудиозвонки через соцсеть X (ранее — Twitter) будут доступны на iOS, Android, Mac и ПК.

Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск.

Как отметил бизнесмен, подобные звонки можно будет совершать без необходимости делиться своим номером телефона.

Маск ожидает, что благодаря новшеству X станет эффективной глобальной адресной книгой.

Несколько недель назад появление видеозвонков в соцсети анонсировала гендиректор X Линда Яккарино. Тогда она также говорила, что необходимости давать кому-то номер телефона не будет.

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет «ускорителем» для создания X — «приложения для всего».

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Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat — суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на мероприятия до обмена сообщениями.

В ноябре было объявлено о перезапуске платной подписки в Twitter. Ее пользователям предоставили синюю галочку верификации, возможность публиковать сообщения в объеме до 10 тыс. знаков, загружать несколько часов видео и т. д.

Весной этого года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новой фирмой под названием X Corp.

Діло По материалам:

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