X (Twitter) получил лицензию на криптоплатежи на фоне более 2 тыс. исков экс-сотрудников на $3,5+ млн — Finance.ua

X (Twitter) получил лицензию на криптоплатежи на фоне более 2 тыс. исков экс-сотрудников на $3,5+ млн Сегодня 22:25 — Технологии&Авто

X (Twitter) получил лицензию на криптоплатежи на фоне более 2 тыс. исков экс-сотрудников на $3,5+ млн, mashable.com

X (Twitter) получила лицензию на криптоплатежи, что является важным шагом на пути к цели X — интеграции возможностей отправки и получения криптотранзакций среди многомиллионной аудитории соцсети.

28 августа X получила криптовалютную лицензию на передачу криптовалют от штата Род-Айленд, она необходима для предоставления связанных с цифровыми активами услуг от имени пользователей, передает BSC.

В последнее время X планирует стать «дружественной к криптовалюте» платформой и уже сделала несколько шагов для ее интеграции, например добавила функцию биткойн-чаевых и дала возможность пользователям устанавливать NFT, как изображение профиля.

2200 исков к X

Пока в штате Род-Айленд (чуть севернее Нью-Йорка, между этим городом и Бостоном) для соцсети Илона Маска происходят положительные изменения, в штате Делавер (это уже к югу, между Филадельфией и Вашингтоном) проходит судебное заседание о 2200 арбитражных делах от бывших сотрудников Twitter, утверждающих, что компания не только не выплатила им обещанное выходное пособие, но и затянула их арбитражные дела, не оплатив судебные сборы, сообщает CNBC.

Расходы на подачу документов для прохождения 2200 арбитражных дел Twitter через систему альтернативного разрешения споров JAMS могут составить 3,5 миллиона долларов США, а впоследствии еще больше. Согласно информации на веб-сайте JAMS, «для дел с участием двух сторон сбор за подачу заявления составляет 2000 долларов США», а «для дел, основывающихся на положении или соглашении, что является обязательным условием трудоустройства, работник должен уплатить всего 400 долларов».

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Поскольку JAMS решила, что основной сбор применяется ко всем 2200 арбитражным делам компании X, то общая сумма сбора составит около 3,5 млн долларов США, и, возможно, будут взиматься и другие сборы.

Юристы компании Х утверждали, что она не обязывала своих работников решать какие-либо вопросы в арбитраже, поэтому не должна нести большую часть расходов на подачу исков. Работники, в свою очередь, пытаются выйти из арбитража и передать дело в суд.

Многие крупные корпорации США требуют от работников подписывать арбитражное соглашение при трудоустройстве везде, где это разрешено законом. Это означает, что для того чтобы свободно выступать в суде, где их речь может стать частью публичной записи, работники должны сначала получить исключение от судьи.

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