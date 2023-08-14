В X (Twitter) появятся видеозвонки — Finance.ua

В X (Twitter) появятся видеозвонки 14.08.2023, 02:26 — Технологии&Авто

В X (Twitter) появятся видеозвонки

Линда Яккарино, генеральный директор X (ранее Twitter), подтвердила, что к платформе в скором времени будет добавлена ​​функция видеозвонков.

Об этом она заявила в интервью с CNBC.

«Вскоре вы сможете совершать видеозвонки, не предоставляя свой номер телефона другим пользователям платформы», — сообщила Яккарино.

Неизвестно, соответствует ли функция видеозвонков X потребностям пользователей: рынок видеочатов уже насыщен — Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Apple FaceTime, Discord и многие другие.

Одним из первых новшеств платформы стало добавление видео длинного формата. В мае компания добавила опцию Twitter Blue, позволяющую подписчикам загружать видео продолжительностью до двух часов. Apple стала одной из первых компаний, воспользовавшихся этой возможностью, разместив первый эпизод своего шоу Silo на социальной платформе. X также недавно начала платить создателям контента, имеющим достаточно большую аудиторию, за получение дохода — один из пользователей утверждает, что получил $24 000 за месяц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.