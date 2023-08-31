X запускает бета-версию размещения объявлений о работе — Finance.ua
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X запускает бета-версию размещения объявлений о работе

Технологии&Авто
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X запускает бета-версию размещения объявлений о работе
X запускает бета-версию размещения объявлений о работе
Чуть больше месяца назад в сети Twitter появилось сообщение от одного из пользователей, что соцсеть позволит проверенным организациям импортировать свои вакансии в нее из системы отслеживания кандидатов или канала XML в свой профиль.
На днях компания X Hiring разместила информацию, что проверенные организации могут получить ранний доступ к функции найма в аккаунте.
Как пишет BGR, хотя эта функция находится в бета-версии, кажется, что объявления о работе уже отображаются в некоторых аккаунтах на платформе.
X запускает бета-версию размещения объявлений о работе
Платформа для интерфейсных фреймворков Vercel, который изображен в объявлении, уже имеет объявления о работе, отображаемые в его профиле.
X запускает бета-версию размещения объявлений о работе
На вопрос Иана Зельбо в Twitter «Есть ли что-то хуже LinkedIn?» Илон Маск ответил, что люди иногда присылают ему ссылку на LinkedIn, но уровень ужаса настолько высок, что он просто не может заставить себя воспользоваться ею, поэтому просит отправить резюме или биографию по электронной почте.
«Мы позаботимся о том, чтобы X-конкурент LinkedIn был крутым», — пишет Маск.
По материалам:
dev.ua
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