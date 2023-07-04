Со спецсчета НБУ на нужды обороны уже перечислили почти 25,9 миллиарда — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Со спецсчета НБУ на нужды обороны уже перечислили почти 25,9 миллиарда

Казна и Политика
40
Со спецсчета НБУ на нужды обороны уже перечислили почти 25,9 миллиарда
Со спецсчета НБУ на нужды обороны уже перечислили почти 25,9 миллиарда
С начала войны со специального счета, открытого Национальным банком, на нужды обороны перечислено почти 25,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«В целом с начала войны Национальный банк перечислил на нужды обороны почти 25,9 млрд грн, в июне — почти 613 млн грн», — говорится в сообщении.
Читайте также
По информации Нацбанка, в общей сложности на спецсчет, открытый для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, поступило почти 28,7 млрд грн в эквиваленте.
По состоянию на 1 июля 2023 г. остаток средств на спецсчете составляет почти 2,9 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило почти 2,4 млрд грн.
Читайте также
По информации регулятора, по состоянию на 1 июля 2023 г. остаток средств на счете Министерства социальной политики Украины, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет почти 98,0 млн грн. За июнь на счет для гуманитарных нужд поступило почти 6,7 млн грн. Около половины средств с начала войны поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.