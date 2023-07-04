Со спецсчета НБУ на нужды обороны уже перечислили почти 25,9 миллиарда — Finance.ua

Со спецсчета НБУ на нужды обороны уже перечислили почти 25,9 миллиарда Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Со спецсчета НБУ на нужды обороны уже перечислили почти 25,9 миллиарда

С начала войны со специального счета, открытого Национальным банком, на нужды обороны перечислено почти 25,9 млрд грн.

«В целом с начала войны Национальный банк перечислил на нужды обороны почти 25,9 млрд грн, в июне — почти 613 млн грн», — говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, в общей сложности на спецсчет, открытый для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, поступило почти 28,7 млрд грн в эквиваленте.

По состоянию на 1 июля 2023 г. остаток средств на спецсчете составляет почти 2,9 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило почти 2,4 млрд грн.

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По информации регулятора, по состоянию на 1 июля 2023 г. остаток средств на счете Министерства социальной политики Украины, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет почти 98,0 млн грн. За июнь на счет для гуманитарных нужд поступило почти 6,7 млн грн. Около половины средств с начала войны поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

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Укрінформ По материалам:

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