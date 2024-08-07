Сможет ли россия полностью уничтожить украинскую энергосистему — мнение главы ГУР — Finance.ua
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Сможет ли россия полностью уничтожить украинскую энергосистему — мнение главы ГУР

Энергетика
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Сможет ли россия полностью уничтожить украинскую энергосистему — мнение главы ГУР
Сможет ли россия полностью уничтожить украинскую энергосистему — мнение главы ГУР
Сможет ли россия полностью уничтожить нашу энергосистему — нет, это нереально, ответил глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии Forbes Ukraine на закрытой встрече в KSE.
С начала года россия совершила по энергетической инфраструктуре Украине восемь массированных атак. В результате Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.
«Я не сторонник СССР, но Украина от него унаследовала достаточный запас прочности энергосистемы, — заявил Буданов. — Усложнить нам жизнь они точно могут и это уже сделали».
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Этой зимой украинцам будет не так комфортно, как зимой 2023-го, подчеркнул Буданов. Но тотального блэкаута и остановки всей страны не будет. Наша энергосистема достаточно мощная, чтобы ее полностью разрушить.
«Сможет ли враг полностью уничтожить нашу энергосистему — нет, это нереально. У нас в определенных энергоузлах идет двойное, тройное дублирование. Обратный вопрос: можем ли мы уничтожить их энергетику? Нет, тоже не можем», — прокомментировал Буданов.
Напомним, во время полномасштабного вторжения рф оккупировала более 18 ГВт электрогенерирующих мощностей, в том числе крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС.
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Полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС.
Критические повреждения (более 80%) получили частные теплоэлектростанции, среди которых Ладыжинская, Бурштынская, Добротворская, Кураховская, Криворожская и Приднепровская ТЭС.
Повреждены около половины высоковольтных подстанций передачи электроэнергии. российские войска фактически уничтожили все нефтеперерабатывающие заводы на территории Украины и значительную часть инфраструктуры по хранению нефти и нефтепродуктов.
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Из-за полномасштабного вторжения рф энергетический сектор Украины понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму $56,2 млрд, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу «Восстановить лучше, чем было», составляют $50,5 млрд. Такую оценку дает аналитическая команда Киевской школы экономики (KSE) по состоянию на май 2024 года.
По материалам:
Forbes.ua
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