Дефицит электроэнергии в следующие два года: Нацбанк ухудшил прогноз — Finance.ua

Дефицит электроэнергии в следующие два года: Нацбанк ухудшил прогноз Сегодня 08:33 — Энергетика

Дефицит электроэнергии в следующие два года: Нацбанк ухудшил прогноз

В течение второго квартала 2024 года риск дальнейших потерь энергетической инфраструктуры реализовался. Это позволило Нацбанку ухудшить оценки дефицита электроэнергии на прогнозном горизонте, говорится в инфляционном отчете НБУ.

Отмечается, что целенаправленные обстрелы россией украинской энергетической инфраструктуры, которые продолжались в течение 2024 года — как генерации, так и передающих мощностей — обусловили существенное увеличение потерь в энергосистеме и, соответственно, более длительное время отключений электроэнергии. В первую очередь пострадала маневровая генерация, т. е. ТЭС и ГЭС. Как и ожидалось, существенный дефицит возник уже во ІІ квартале, а в начале ІІІ квартала углубился из-за жаркой погоды и последующих разрушений.

В то же время восстановление утраченных мощностей и/или постройка новых требует значительного времени и объемов финансирования. В результате предположения о дефиците электроэнергии существенно ухудшены на 2024−2026 годы: более 7% в 2024 году (предварительная оценка — 5%), около 8% в 2025 году (предыдущая оценка — 4%) и около 5% в 2026 году (не ожидалось дефицита)", — говорится в документе.

Регулятор также отмечает, что длительные отключения электроэнергии во ІІ квартале привели к заметному ухудшению деловых и потребительских настроений и ослаблению экономической активности в ряде секторов, прежде всего энергоемких, потребности которых сложно обеспечить средствами автономного питания (отдельные направления пищевой промышленности, животноводства, тяжелой промышленности).

«В то же время бизнес и население лучше приспособлены к дефициту электроэнергии, чем в 2022—2023 годах. Кроме того, часть потребностей в э/э была покрыта наращиванием ее импорта. Вместе с другими факторами это позволило сохранить положительную динамику функционирования ряда секторов во II квартале 2024 года, в частности, металлургии и транспорта», — отметили в НБУ.

Во втором полугодии экономическая активность в дальнейшем будет замедляться, прежде всего, из-за более высоких дефицитов электроэнергии. Кроме того, дефициты электроэнергии больше ожидаемых ранее будут сдерживать рост ВВП на всем прогнозном горизонте.

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