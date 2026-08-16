Смена группы инвалидности у родителей: заберут ли отсрочку от мобилизации Сегодня 07:07

Отсрочка по уходу за родителями

Военнообязанные граждане Украины, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью, в определенных условиях имеют право на отсрочку от мобилизации. В то же время смена группы инвалидности родителя может повлиять на оформленную отсрочку.

Об этом сообщает Новости. Live со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна.

Что будет с отсрочкой в ​​случае смены группы инвалидности

Гражданин обратился за правовой помощью из-за опасений потерять отсрочку от мобилизации, которую он оформил как единственный ребенок в семье, где оба родителя ранее имели вторую группу инвалидности.

Недавно его мать прошла перекомиссию, по результатам которой ей сменили группу инвалидности на третью. В то же время отец остается лицом с инвалидностью II группы пожизненно.

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Мужчина поинтересовался, могут ли пересмотреть его право на отсрочку из-за того, что третью группу инвалидности считают трудоспособной и возложить на мать обязанность содержать отца.

Комментируя ситуацию, адвокат напомнил, что закон гарантирует право на отсрочку при наличии, по меньшей мере, одного из родителей с инвалидностью I или II группы.

В частности, пункт 13 предусматривает право на отсрочку для граждан, имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Условие — отсутствие других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных содержать таких родителей.

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Исключение составляют случаи, когда такие лица сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом, кроме домашнего, или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Если нет невоеннообязанных лиц, которые должны осуществлять уход за человеком с инвалидностью I или II группы, это может делать только одно военнообязанное лицо, избранное таким человеком с инвалидностью.

Может ли исчезнуть отсрочка в реестрах

Относительно возможного исчезновения отсрочки из реестров на период обновления данных адвокат отметил, что все зависит от того, за кем именно родители оформляли документ и подавался ли одинаковый пакет документов на обоих.

Таким образом, изменение группы инвалидности матери со II на III группу само по себе не отменяет основание для отсрочки, если родитель остается лицом с инвалидностью II группы. В то же время, конкретные обстоятельства оформления отсрочки и представленные документы имеют значение для ее отображения в реестрах.

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