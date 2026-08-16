Смена группы инвалидности у родителей: заберут ли отсрочку от мобилизации
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Военнообязанные граждане Украины, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью, в определенных условиях имеют право на отсрочку от мобилизации. В то же время смена группы инвалидности родителя может повлиять на оформленную отсрочку.
Об этом сообщает Новости. Live со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна.
Мужчина поинтересовался, могут ли пересмотреть его право на отсрочку из-за того, что третью группу инвалидности считают трудоспособной и возложить на мать обязанность содержать отца.
Комментируя ситуацию, адвокат напомнил, что закон гарантирует право на отсрочку при наличии, по меньшей мере, одного из родителей с инвалидностью I или II группы.
В частности, пункт 13 предусматривает право на отсрочку для граждан, имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Условие — отсутствие других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязанных содержать таких родителей.
Исключение составляют случаи, когда такие лица сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом, кроме домашнего, или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.
Если нет невоеннообязанных лиц, которые должны осуществлять уход за человеком с инвалидностью I или II группы, это может делать только одно военнообязанное лицо, избранное таким человеком с инвалидностью.
Может ли исчезнуть отсрочка в реестрах
Относительно возможного исчезновения отсрочки из реестров на период обновления данных адвокат отметил, что все зависит от того, за кем именно родители оформляли документ и подавался ли одинаковый пакет документов на обоих.
Таким образом, изменение группы инвалидности матери со II на III группу само по себе не отменяет основание для отсрочки, если родитель остается лицом с инвалидностью II группы. В то же время, конкретные обстоятельства оформления отсрочки и представленные документы имеют значение для ее отображения в реестрах.