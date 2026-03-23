0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Smart показала нового конкурента Toyota Camry (фото)

Технологии&Авто
16
Smart #6 EHD станет первым седаном бренда
Smart #6 EHD станет первым седаном бренда
Новый Smart #6 будет представлен в апреле на автосалоне в Пекине и будет выпускаться в Китае. Пока его фотографии появились на страницах бренда в соцсетях.
Седан Smart #6 EHD — большая семейная модель D-класса. По размерам он подобен Toyota Camry и является крупнейшим Smart в истории.
Smart показала нового конкурента Toyota Camry (фото)

Габариты Smart #6 EHD 2026

  • Длина — 4906 мм;
  • ширина — 1922 мм;
  • высота — 1508 мм;
  • колесная база — 2926 мм;
  • масса — 1990 кг.

Что известно о модели

Седан Smart #6 отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова и изогнутой крышей. Оформление его передней части автопроизводитель сравнивает с носом акулы. Сзади установили выдвижное антикрыло.
Известно, что новая модель построена на платформе PMA2+, разработанной совместно с Geely. Ее же использует и семейный кроссовер Smart #5.
Smart показала нового конкурента Toyota Camry (фото)
Ожидается, что именно у этой модели новый Smart #6 позаимствует плагин-гибридную установку EHD с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 163 л. и 272-сильным электромотором. Суммарная мощность — 435 сил, а расход топлива составит примерно 4 л/100 км.
На выбор будут доступны батареи на 20 и 41,5 кВт∙ч. Седан сможет проехать примерно 120−250 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составит 1800 км.
По материалам:
Фокус
АвтоЛегковые автомобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems