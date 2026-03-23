Smart показала нового конкурента Toyota Camry (фото)
Новый Smart #6 будет представлен в апреле на автосалоне в Пекине и будет выпускаться в Китае. Пока его фотографии появились на страницах бренда в соцсетях.
Седан Smart #6 EHD — большая семейная модель D-класса. По размерам он подобен Toyota Camry и является крупнейшим Smart в истории.
Габариты Smart #6 EHD 2026
- Длина — 4906 мм;
- ширина — 1922 мм;
- высота — 1508 мм;
- колесная база — 2926 мм;
- масса — 1990 кг.
Что известно о модели
Седан Smart #6 отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова и изогнутой крышей. Оформление его передней части автопроизводитель сравнивает с носом акулы. Сзади установили выдвижное антикрыло.
Известно, что новая модель построена на платформе PMA2+, разработанной совместно с Geely. Ее же использует и семейный кроссовер Smart #5.
Ожидается, что именно у этой модели новый Smart #6 позаимствует плагин-гибридную установку EHD с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 163 л. и 272-сильным электромотором. Суммарная мощность — 435 сил, а расход топлива составит примерно 4 л/100 км.
На выбор будут доступны батареи на 20 и 41,5 кВт∙ч. Седан сможет проехать примерно 120−250 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составит 1800 км.
Также по теме
Война Ирана и США поставила под угрозу развитие ИИ-отрасли — ВТО
Smart показала нового конкурента Toyota Camry (фото)
Audi выпустила странный Q7 для Китая
Бренды класса люкс прекращают поставки на Ближний Восток своих автомобилей
Какие мотоциклы покупали украинцы в феврале
Volvo сворачивает продажу самого дешевого электромобиля