Smart показала нового конкурента Toyota Camry (фото)

Smart #6 EHD станет первым седаном бренда

Новый Smart #6 будет представлен в апреле на автосалоне в Пекине и будет выпускаться в Китае. Пока его фотографии появились на страницах бренда в соцсетях.

Седан Smart #6 EHD — большая семейная модель D-класса. По размерам он подобен Toyota Camry и является крупнейшим Smart в истории.

Габариты Smart #6 EHD 2026

Длина — 4906 мм;

ширина — 1922 мм;

высота — 1508 мм;

колесная база — 2926 мм;

масса — 1990 кг.

Что известно о модели

Седан Smart #6 отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова и изогнутой крышей. Оформление его передней части автопроизводитель сравнивает с носом акулы. Сзади установили выдвижное антикрыло.

Известно, что новая модель построена на платформе PMA2+, разработанной совместно с Geely. Ее же использует и семейный кроссовер Smart #5.

Ожидается, что именно у этой модели новый Smart #6 позаимствует плагин-гибридную установку EHD с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем на 163 л. и 272-сильным электромотором. Суммарная мощность — 435 сил, а расход топлива составит примерно 4 л/100 км.

На выбор будут доступны батареи на 20 и 41,5 кВт∙ч. Седан сможет проехать примерно 120−250 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составит 1800 км.

