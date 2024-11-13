Словакия заключила пробное соглашение на импорт газа из Азербайджана вместо российского — Finance.ua

Словакия заключила пробное соглашение на импорт газа из Азербайджана вместо российского Вчера 20:40 — Энергетика

Главный покупатель газа в Словакии, компания SPP, подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа из Азербайджана и рассматривает возможность долгосрочного соглашения, готовясь к потенциальной остановке российских поставок через Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соглашение между москвой и Киевом об экспорте российского газа через Украину в Европу заканчивается в конце года, вынуждая SPP и других покупателей в Европейском Союзе искать альтернативные источники, в частности, в Азербайджане.

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россия заявила, что готова продолжить поставки газа через Украину, несмотря на войну, но Киев отказался вести переговоры с москвой по газу.

SPP отметила, что диверсифицировала свои контракты на закупку газа с такими компаниями, как BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE, имея доступ к объему, покрывающему до 150% потребностей ее клиентов, с возможностью дальнейшего увеличения запасов.

«Из-за высокого риска остановки поставки газа по восточному трубопроводу мы принимаем меры, чтобы гарантировать безопасную поставку газа нашим клиентам — от крупных промышленных потребителей до домохозяйств при любых условиях», — заявил генеральный директор SPP Войтех Ференц.

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SPP также отметила, что в случае остановки поставок через Украину у нее есть альтернативные маршруты для транзита, включая газопровод из Германии через Чехию.

Также важен южный маршрут через газопровод «Турецкий поток» через Черное море, которым может поставляться часть российского или азербайджанского газа.

Компания добавила, что если транзит через Украину прекратится, ей придется принять дополнительные меры для обеспечения безопасности поставок, но это приведет к росту расходов.

«Если компания потеряет российские поставки и вынуждена будет закупить весь необходимый объем из другого источника и физически транспортировать его в Словакию, это обойдется, по крайней мере, на 140 миллионов евро дороже», — сообщила SPP.

Економічна Правда По материалам:

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