Словакия начала пропускать грузовики из Украины — 100 фур в сутки Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Словакия начала пропускать грузовики из Украины — 100 фур в сутки

Словацкая сторона пропускает около 100 фур в сутки, официального сообщения об окончании забастовки пока не поступало.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщила спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

«Вчера словацкая сторона начала принимать на въезд в свою страну грузовики из Украины. В среднем на этом направлении идет 100 фур в сутки. По состоянию на утро 15 декабря через КПП Ужгород — Вышне Немецкое» пропущено 116 грузовиков", — сказала она.

В то же время Сенгетовская отметила, что никаких официальных сообщений от органов власти или бастующих из Словакии в Закарпатскую таможню пока не поступало.

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В настоящее время очередь на грузовом направлении КПП Ужгород — Вышне Немецкое составляет 30 грузовиков на выезд из Украины (е-очередь 803 т/с), на въезд — 200 фур.

Напомним, представители союза перевозчиков Словакии 11 декабря в 16.10 заблокировали движение грузового автотранспорта через пункт пропуска «Вышне Немецкое».

Это уже вторая забастовка словацких перевозчиков на границе с Украиной в декабре. В этот раз они блокировали фуры на выезд из Украины, а не на въезд, как в первый раз в начале месяца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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