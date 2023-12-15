Словакия начала пропускать грузовики из Украины — 100 фур в сутки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Словакия начала пропускать грузовики из Украины — 100 фур в сутки

Казна и Политика
17
Словакия начала пропускать грузовики из Украины — 100 фур в сутки
Словакия начала пропускать грузовики из Украины — 100 фур в сутки
Словацкая сторона пропускает около 100 фур в сутки, официального сообщения об окончании забастовки пока не поступало.
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщила спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.
Читайте также
«Вчера словацкая сторона начала принимать на въезд в свою страну грузовики из Украины. В среднем на этом направлении идет 100 фур в сутки. По состоянию на утро 15 декабря через КПП Ужгород — Вышне Немецкое» пропущено 116 грузовиков", — сказала она.
В то же время Сенгетовская отметила, что никаких официальных сообщений от органов власти или бастующих из Словакии в Закарпатскую таможню пока не поступало.
Читайте также
В настоящее время очередь на грузовом направлении КПП Ужгород — Вышне Немецкое составляет 30 грузовиков на выезд из Украины (е-очередь 803 т/с), на въезд — 200 фур.
Напомним, представители союза перевозчиков Словакии 11 декабря в 16.10 заблокировали движение грузового автотранспорта через пункт пропуска «Вышне Немецкое».
Это уже вторая забастовка словацких перевозчиков на границе с Украиной в декабре. В этот раз они блокировали фуры на выезд из Украины, а не на въезд, как в первый раз в начале месяца.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.