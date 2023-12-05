Блокирование границы Украины: в Еврокомиссии раскритиковали Варшаву — Finance.ua
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Блокирование границы Украины: в Еврокомиссии раскритиковали Варшаву

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Европейская комиссия выступает за сохранение Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом, несмотря на требования польских перевозчиков.
Об этом после заседания Совета ЕС на уровне министров инфраструктуры и транспорта заявила еврокомиссар по транспорту Адина Велян. Она обещает защищать это соглашение. «Этот пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией — несправедлив. А между тем на границе страдают люди, а наши внешние границы Евросоюза становятся заложниками. Поэтому идея возврата разрешений неприемлема, поскольку именно с этой целью мы отказались от разрешений», — цитирует ее Радио Свобода.
Велян подчеркнула, что обсуждать проблемы, связанные с этим соглашением, нужно только после разрешения критической ситуации на границе. Также она раскритиковала польское правительство, в то же время указав, что страна находится в процессе формирования нового большинства после выборов.
«Считаю неприемлемым, чтобы правительство умывало руки в Польше, говоря, что это что-то между местными властями и Еврокомиссией в конце концов и Украиной. Мы как центральная власть не имеем к этому отношения — у нас связаны руки. Я не считаю, что это приемлемое объяснение», — добавила комиссар.
По материалам:
УНІАН
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