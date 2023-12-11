На границе Украины и Польши разблокировали пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск»
На границе Польши и Украины сняли блокаду с движения грузовиков через пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск».
Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.
С 14.00 на пункте пропуска возобновили стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств — сейчас они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются — они будут направляться в сторону Польши.
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Блокировка пункта пропуска продолжалась более месяца. Ранее польские перевозчики заявляли, что продолжат блокаду пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» до 1 февраля 2024 года.
Почему поляки снова блокируют границу и сколько из-за этого теряет Украина, мы рассказали в статье по ссылке ниже.
Блокада границы со стороны Польши
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