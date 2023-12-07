Заблокированные на границе с Польшей грузовики вернутся в Украину по железной дороге, — УЗ — Finance.ua
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Заблокированные на границе с Польшей грузовики вернутся в Украину по железной дороге, — УЗ

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Украинские грузовики, которые сейчас заблокированы на границе с Польшей, вернутся в Украину по железной дороге, — сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев.
«Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Грубешувым. У нас уже есть загруженные 23 вагона контрейлерных с фурами», — сказал Ткачев.
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Ожидается, что в ближайшее время будет решен вопрос с его пропуском. Как только «тестовый поезд» успешно выполнит свою задачу, Укрзализныця запустит возвращение грузовиков по железной дороге в массовом порядке.
Напомним, вчера появилось видео с украинскими фурами, которые из Польши переправляются по железной дороге.
Почему поляки снова блокируют границу и сколько из-за этого теряет Украина, мы рассказывали в статье по ссылке ниже.

Блокада границы со стороны Польши

По материалам:
Судебно-юридична газета
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