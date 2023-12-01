Украина и Польша согласовали условия разблокирования границы для движения грузовиков — Finance.ua

Украина и Польша согласовали условия разблокирования границы для движения грузовиков Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Украина и Польша согласовали условия разблокирования границы для движения грузовиков

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши договорились о перечне условий, необходимых для разблокирования границы.

Об этом сообщает Минвосстановления 1 декабря по итогам состоявшейся в Варшаве встречи с участием сторон.

В частности, в переговорах приняли участие заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, госсекретарь Министерства инфраструктуры Польши Рафал Вебер и правительственная уполномоченная по вопросам польско-украинского сотрудничества в области развития Ядвига Эмилевич, представители Министерства финансов и Министерства внутренних дел Польши.

К мерам, которые согласовали стороны, относятся:

Открытие пункта пропуска «Угринов — Долгобычув» для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска.

Создание в системе «єЧерга» отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска «Ягодин — Дорогуск» и «Краковец — Корчова». Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне.

Запуск пилотного проекта с регистрацией в «єЧерга» непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска «Нижанковичи — Мальховице» сроком один месяц.

Вопрос отмены или изменений в «транспортный безвиз» не обсуждался и не было в повестке дня.

В то же время, польские протестующие настаивают на функционировании «Угринов — Долгобычув» и «Нижанковичи — Мальховице» только для транспорта на регистрации ЕС.

«Такая позиция неприемлема для Украины и Европейского Союза, ведь это дискриминационная норма по отношению к другим странам. Последнее было подтверждено во время заседания Координационной платформы Украина-Польша-ЕС при участии руководства Директората Еврокомиссии по транспорту и мобильности (DG MOVE) 30 ноября», — отмечается в сообщении.

Вместе с этим Министерство восстановления совместно с DG MOVE нарабатывают стратегические решения, которые позволят урегулировать ситуацию с очередями на границе и уменьшить напряжение в вопросе автомобильных перевозок.

Ключевые позиции — улучшение пропускной способности существующих пунктов пропуска, в частности эффективности фитосанитарного и других видов контроля, для соблюдения меморандумов, регулирующих количество грузовиков пропущенных через границу. Также речь идет о разработке Плана действий по развитию украинско-польских пунктов пропуска (с украинской стороны стратегия развития уже готова).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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