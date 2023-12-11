Словацкие перевозчики возобновляют блокаду на границе с Украиной — Finance.ua

Словацкие перевозчики возобновляют блокаду на границе с Украиной Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Словацкие перевозчики возобновляют блокаду на границе с Украиной, Фото: Depositphotos

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о продолжении блокады границы с Украиной на пограничном пункте пропуска автотранспорта «Вышне Немецкое — Ужгород».

Об этом говорится в заявлении UNAS в Фейсбуке.

Отмечается, что блокировка пунктов пропуска «Вишне Немецкое — Ужгород» начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.

«Данное решение принято на основании оценки полученной информации и ее влияния на рынок автотранспорта Словакии. Присоединяемся к протестам, организуемым в Польше с 6 ноября и с 11 декабря в Венгрии», — говорится в сообщении.

Границу заблокируют для грузовых перевозок, пассажирское движение ограничивать не будут.

Напомним, венгерские перевозчики заявили, что намерены заблокировать пункт пропуска Захонь — Чоп на границе с Украиной с 11 декабря, требуя отменить преференции для нашей страны в сфере грузовых перевозок.

6 ноября польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенне — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин». Среди основных требований — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года.

1 декабря к польской блокаде границ присоединились и перевозчики Словакии. Они начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска «Вышне-Немецкое», сопредельный с украинским пунктом пропуска «Ужгород». Вечером 4 декабря эта акция завершилась и пункт пропуска на словацко-украинской границе был разблокирован.

Укрінформ По материалам:

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