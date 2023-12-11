Словацкие перевозчики возобновляют блокаду на границе с Украиной — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Словацкие перевозчики возобновляют блокаду на границе с Украиной

Казна и Политика
25
Словацкие перевозчики возобновляют блокаду на границе с Украиной
Словацкие перевозчики возобновляют блокаду на границе с Украиной, Фото: Depositphotos
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) объявил о продолжении блокады границы с Украиной на пограничном пункте пропуска автотранспорта «Вышне Немецкое — Ужгород».
Об этом говорится в заявлении UNAS в Фейсбуке.
Отмечается, что блокировка пунктов пропуска «Вишне Немецкое — Ужгород» начнется 11 декабря в 15:00 и продлится до тех пор, пока не будут удовлетворены требования перевозчиков.
Читайте также
«Данное решение принято на основании оценки полученной информации и ее влияния на рынок автотранспорта Словакии. Присоединяемся к протестам, организуемым в Польше с 6 ноября и с 11 декабря в Венгрии», — говорится в сообщении.
Границу заблокируют для грузовых перевозок, пассажирское движение ограничивать не будут.
Напомним, венгерские перевозчики заявили, что намерены заблокировать пункт пропуска Захонь — Чоп на границе с Украиной с 11 декабря, требуя отменить преференции для нашей страны в сфере грузовых перевозок.
Читайте также
6 ноября польские перевозчики приступили к блокаде движения грузовиков возле трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчева — Краковец», «Гребенне — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин». Среди основных требований — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года.
1 декабря к польской блокаде границ присоединились и перевозчики Словакии. Они начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска «Вышне-Немецкое», сопредельный с украинским пунктом пропуска «Ужгород». Вечером 4 декабря эта акция завершилась и пункт пропуска на словацко-украинской границе был разблокирован.

Блокада границы со стороны Польши

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.