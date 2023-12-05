«Это огромные деньги». Гетманцев оценил сокращение таможенных платежей из-за блокады границы — Finance.ua

«Это огромные деньги». Гетманцев оценил сокращение таможенных платежей из-за блокады границы Сегодня 20:03 — Казна и Политика

«Это огромные деньги». Гетманцев оценил сокращение таможенных платежей из-за блокады границы

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2023 года потерял 9,3 млрд гривен поступлений таможенных платежей из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в эфире телемарафона.

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«Если говорить о бюджете, то по результатам ноября мы можем четко определить, что бюджет потерял 9,3 млрд гривен от недопоступления таможенных платежей. Это огромные деньги, которые недополучила воюющая армия и которые нам сегодня крайне необходимы», — сказал он.

Гетманцев также сообщил об уменьшении экспорта на 40% через соответствующие сухопутные пункты пропуска.

«На сегодняшний день мы имеем недовыполнение плана таможни на 19%. Это при том, что октябрь таможня перевыполнила. Поэтому крайне негативные последствия от указанной провокации», — добавил он.

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Глава комитета Рады также напомнил о заявлениях от перевозчиков «о потерях 400 млн евро только за первые две недели этой бессмысленной блокады».

По данным Минфина, за ноябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 121,7 млрд гривен. Среди них 30,8 млрд гривен — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров и 2,2 млрд гривен — ввозной и вывозной пошлины.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной таможенной службой составило 78,0% (-9,3 млрд гривен).

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